Pullas de David Barguil a Mauricio Cárdenas, tras ser ficha del Partido Conservador a la Presidencia

En diálogo con Sala de Prensa BLU, David Barguil le respondió al exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, tras ser el elegido del Partido Conservador como candidato a la Presidencia.

Cabe recordar que Cárdenas aseguró que los conservadores se equivocaron y que escogieron a Barguil para evitar el debate: “Dije que encuesta y el partido dice no, para rápidamente ungir a Barguil y que no haya debate, entre otras cosas, porque pensamos distinto”.

Debido a esto, Barguil arremetió contra Cárdenas y todos aquellos que ‘se bajaron del barco’ en anteriores elecciones.

“Nosotros venimos de un proceso de atrás, nosotros acompañamos las candidaturas anteriores, como la de Marta lucía Ramírez, cuando otros no estuvieron, cuando otros no participaron, como Cárdenas y otros que querían que el partido les entregara el aval, cuando no se han puesto la camiseta y no conocen el partido”, señaló.

Además, afirmó que la decisión de la colectividad para elegirlo a él como la ficha a la Presidencia fue unánime.

“Primero hubo un pronunciamiento de bancada que no fue mayoritaria, sino unánime. Luego los jóvenes del partido, más de 1.000, diciéndole al partido que David Barguil sea el candidato, luego la base del partido, los directorios regionales. (…) Por primera vez hay un mensaje de unidad conservadora”, añadió.

Publicidad

Escuche la entrevista completa en Sala de Prensa BLU: