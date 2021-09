"Pura mierda que yo hago santería": Piedad Córdoba

La senadora Piedad Córdoba respondió en Mañanas BLU a las afirmaciones que hace en su libro, “Alex Saab la verdad”, el periodista Gerardo Reyes, que, entre otras cosas, dice que la hoy integrante del Pacto Histórico hace santería.

“Creo que es más por la mala leche, la mala sangre, la mala intención. No lo quería decir, pero el librito ese está en la Corte Suprema de Justicia. Lo mandaron allá con unas ridiculeces: que yo maté una vaca, que le saco la lengua, que me baño con sangre, que hago brujería. Que hago brujería. Eso es poco serio, eso es pura mierda”, dijo.

Si bien admitió que practica el yoruba, una religión de origen africano, Piedad Córdoba manifestó que lo descrito en el libro es una forma de buscar ridiculizarla.

“Una cosa es que yo haga yoruba, pero otra que haga santería. No voy ni a misa, me voy a poner a hacer santería”, puntualizó Piedad Córdoba tras afirmar que pensaba que alguien que se gana un premio Pulitzer era más rigurosa en sus investigaciones.

Sobre su aparición en el dossier de la DEA, la exsenadora respondió que jamás ha tenido negocios turbios: “No voy a hacer nada porque no sé por qué estoy ahí. Jamás he tenido negocios sucios ni clandestinos. Jamás he estado vinculada con el narcotráfico”.

