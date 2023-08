“Que congresistas no ganen sueldo; que trabajen en empresas”: Carlos Meisel sobre polémica propuesta

En un debate en la plenaria del Senado, una propuesta que ha generado controversia y discusión fue aprobada con 62 votos a favor contra 31 en contra. La iniciativa, impulsada por el senador del Centro Democrático Carlos Meisel plantea la posibilidad de que los congresistas puedan tener ingresos provenientes de actividades distintas a su salario como legisladores, eliminando así la exclusividad de esta función pública.

El argumento central, según Meiss, detrás de esta propuesta es evitar los conflictos de intereses que podrían surgir si un congresista recibe remuneración tanto del Congreso como de una empresa privada. De acuerdo con Meisel, esta medida busca garantizar la transparencia en el ejercicio de la labor legislativa y evitar situaciones en las que los congresistas se vean influenciados por intereses particulares.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el senador Meisel explicó que su intención es transformar la labor legislativa en una actividad verdaderamente ad honorem para los ciudadanos, permitiendo que los congresistas trabajen en profesiones o industrias relacionadas con sus conocimientos y habilidades.

En respuesta a las críticas que señalan que su propuesta podría ser inconstitucional, Meisel afirmó que el proyecto no pretende modificar ni una coma de las disposiciones actuales sobre incompatibilidades y conflictos de intereses. Insistió en que la propuesta está dirigida a abrir un debate y no a vulnerar los principios constitucionales.

No obstante, Néstor Morales confrontó al senador Meisel con el artículo 180 de la Constitución Nacional, que establece que los congresistas no pueden desempeñar cargos o empleos públicos o privados. Ante esto, Meisel afirmó que la controversia constitucional se centra en un proyecto que modifica la ley cuarta de 1992 y no en su propuesta específica.

Sobre lo polémico que podría ser que los congresistas trabajen en el sector privado mientras cumplen sus funciones legislativas, Meisel respondió que su intención no es legalizar la corrupción, sino hacer que las actividades de los congresistas sean transparentes y visibles para el público.

El senador explicó que la propuesta no afectaría el régimen de incompatibilidades actual, y destacó que los impedimentos que deben declarar los congresistas por sus intereses familiares o profesionales ya existen. Además, señaló que la idea es que los congresistas demuestren sus actividades frente a la ciudadanía y sean íntegros en su labor.

En cuanto a los posibles riesgos, Meisel reconoció que existen preocupaciones válidas, pero argumentó que muchas de estas situaciones de conflicto ya ocurren en la actualidad. Su propuesta, según él, busca sacar estas cuestiones a la luz y brindar a los congresistas la oportunidad de trabajar en actividades que complementen su labor legislativa, sin que ello comprometa su integridad.