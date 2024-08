¿Qué pretende el proyecto de ley que busca prohibir la cultura mafiosa en Colombia?

El representante a la Cámara por el partido Alianza Verde Cristian Avendaño habló en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, sobre el proyecto de ley que busca prohibir souvenirs y productos relacionados con narcotraficantes en Colombia.

El representante santandereano explicó que la intención principal de esta propuesta es poner fin a la cultura mafiosa que ha sido exaltada a través de la venta de artículos comocamisetas, llaveros y cédulas de Pablo Escobar,anto en Colombia como en el extranjero.

¿Qué pretende el proyecto?

Avendaño enfatizó que la idea no es silenciar la historia, sino contarla de una manera más adecuada. Considera que la forma en que se ha relatado la historia del narcotráfico en Colombia ha contribuido a que muchas personas en el exterior sientan orgullo de comprar este tipo de artículos. Sin embargo, el congresista cree que es perjudicial promover la imagen de una persona que representó violencia y destrucción.

Lo que pretendemos inicialmente es prohibir todo tipo de souvenirs, camisetas, llaveros, las cédulas de Pablo Escobar que se venden en muchas partes, no solamente de Colombia, sino afuera. Pues que terminan exaltando a una persona que solamente nos representó violencia, destrucción y demás dijo Avendaño.

El proyecto de ley busca prohibir la venta de productos alusivos no solo a narcotraficantes como Pablo Escobar, sino también a cabecillas de grupos paramilitares, guerrillas y bandas criminales.

Avendaño argumentó que esto no se trata solo de un tema moral, sino de respeto hacia las víctimas del narcotráfico, muchas de las cuales no han sido reconocidas como tales dentro de la ley de víctimas. Considera que es necesario evitar la revictimización y mostrarle al mundo una imagen diferente de Colombia.

"Hemos solicitado a las autoridades la caracterización de las personas que de una manera u otra dependen de esta actividad económica y no nos han dado respuesta y no creo que la tengan, pues pero estas personas no es que se sientan orgullosas de comercializar este tipo de productos. Hay que combatir el mercado en este sentido con la prohibición. Yo no soy amigo del prohibicionismo, pero la realidad cultural que nosotros vivimos es que nosotros somos los encargados de promoverlo “, resaltó el congresista.

Si bien algunas personas plantean la opción de no prohibir, sino educar y generar cambios culturales a largo plazo, Avendaño asegura que la prohibición envía un mensaje contundente y ayuda a combatir el mercado perverso que se ha generado alrededor de estos productos. Además, destaca la importancia de que Colombia cuente con una marca país y un destino turístico que no se identifique con la cultura mafiosa.

Según el representante, el proyecto de ley ha recibido apoyo de parte de la opinión pública y cuenta con acogida en la Comisión Primera del Congreso. Avendaño destaca la importancia de dar el debate y poner este tema sobre la mesa, ya que hasta ahora no se había abordado de manera contundente. Avendaño espera que este proyecto contribuya a cambiar la percepción internacional sobre Colombia y fomente un debate serio sobre la identidad del país y hacia dónde se quiere avanzar.