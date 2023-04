Guillermo Alfonso Jaramillo, el exalcalde que llega a salvar la reforma a la salud

El presidente Gustavo Petro, hizo una importante reestructuración de su equipo de ministros este miércoles. La decisión implica el reemplazo de siete de sus ministros, incluyendo los de Hacienda, Interior y Salud.

Petro ha expresado que se trata de una medida fundamental para consolidar el programa de Gobierno y que será la base para lograr un acuerdo nacional verdadero y honesto en aras de continuar trabajando en beneficio de las comunidades de todo el país.

Uno de los cambios más sonados fue la salida de la ministra de Salud, Carolina Corcho, quien trabajó para presentar la reforma a la salud, que hoy está a punto de caerse en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

En su lugar, Petro nombró al exalcalde de Ibagué y exsecretario de Salud de Bogotá.

¿Quién es Guillermo Alfonso Jaramillo?

Jaramillo, es graduado como médico cirujano del Colegio Mayor del Rosario. Además, ha estudiado cirugía cardiovascular en The Swedish Boardo of Health and Welfare (Suecia) y cirugía cardiopediátrica en el Hospital Universitario de Uppsala (Suecia).

También ha tenido experiencia en la política, siendo representante a la Cámara (1982-1986), senador de la República (2001-2004 y 2009-2010) y gobernador del Tolima, nombrado por el presidente Virgilio Barco Vargas. Durante el gobierno de Gustavo Petro, fue secretario de Salud de la Alcaldía de Bogotá y también secretario distrital entre 2013 y 2014.

Los cambios en el gabinete de Petro