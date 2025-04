“Quieren desviar el tono del debate al madrazo”: analista Pedro Viveros

En un discurso en Soledad, Atlántico, el presidente Gustavo Petro lanzó duras críticas hacia el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, iniciando un debate crucial sobre la intimidad de los funcionarios públicos.

La controversia gira en torno a la incapacidad de obtener información completa sobre el presidente, quien categoriza ciertas actividades como parte de su ‘agenda privada’. Las voces dentro y fuera del Congreso se muestran preocupadas por el hecho de que esa ‘intimidad’ podría estar más relacionada con la toma de decisiones sobre el bien público que con el respeto a la vida privada de un líder. En este sentido, analistas políticos, como Pedro Viveros, que habló en Sala de Prensa Blu, sugieren que la adicción a las drogas, que ha sido admitida por algunos funcionarios, podría haber influido en su desempeño.

El problema no es que sea adicto, el problema son las decisiones que ha tomado afirma Viveros, enfatizando la tensión entre el derecho a la privacidad y la necesidad de transparencia en el Gobierno.

El debate no solo se limita a la figura del presidente Petro, sino que también pone en tela de juicio el historial de otros importantes funcionarios, como el ministro Benedetti, quien ha confesado ser un alcohólico en recuperación.

La incertidumbre acerca de la conducta del presidente durante períodos críticos ha llevado a cuestionar si su estilo de vida privado debería ser un factor en la política pública, especialmente en el contexto actual del país, donde la corrupción y la falta de transparencia están en el punto de mira.

La crítica no se centra únicamente en el individuo, sino que se extiende hacia los protocolos que rigen los viajes de Estado. En este caso, se discute si el presidente debería ser auditado anualmente en términos de salud, incluyendo su estado mental y la posibilidad de realizar pruebas de drogas a los aspirantes a cargos públicos, un modelo que ha comenzado a tomar fuerza en otros países como Chile.

La hipótesis de que el consumo de sustancias podría afectar las decisiones de un líder se manifiesta a través de situaciones específicas, tales como el reciente viaje del presidente Petro a París.

Efraín Cepeda, presidente del Senado, le responde a Gustavo Petro Foto: Presidencia - @EfrainCepeda

¿Los defensores de presidente Petro se contradicen?

Mientras sus defensores han ofrecido explicaciones contradictorias acerca de las actividades realizadas durante esa visita, persiste la pregunta de si los recursos públicos fueron usados adecuadamente. La ineficiencia en la defensa del presidente ha suscitado aún más dudas sobre si hay una falta de claridad en su agenda personal y profesional.

La respuesta que han dado los defensores del presidente todas son contradictorias, unos han dicho que se fue visitar a su familia. Unos dijeron que había estado con su familia, otros dijeron que había estado visitando librerías, otros dijeron que no había ocurrido nada y todas se contradicen y en todas usted encuentra que las actividades que el presidente menciona o sus familiares o sus defensores, ninguna hace parte del objetivo del viaje que el presidente hizo a París, pero además deja abierta la duda del presidente que fue a París o una visita a Estado o a visitar a sus familiares dijo

Finalmente, la situación actual en Colombia exige que se establezcan límites claros entre la privacidad de los funcionarios y sus responsabilidades públicas, creando un espacio para debates más coherentes y útiles que beneficien la confianza pública.

“En cuanto a la pelea del presidente Petro con el presidente del Congreso, me parece que tiene que buscar otro tipo de sparring, porque es que ponerse a pelear con el presidente del Congreso me parece que degrada el debate y le voy a decir ¿por qué? Porque el presidente del Congreso no tiene ningún tipo de pelea con con las denuncias de Leyva, entonces el presidente tiene que mirar hacia otro lado y no tratar de bajarle el tono al debate encontrando una persona que, como el presidente del Congreso, quieren desviarlo hacia otro lado el debate hacia el madrazo", finalizó Viveros.

