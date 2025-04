Radican ponencia de ‘mini’ reforma laboral del liberalismo; Gobierno radicará mensaje de urgencia

En la tarde de este lunes 28 de abril, ante el secretario de la Comisión Séptima del Senado, Práxere José Ospino, fue radicada la ponencia positiva del proyecto de reforma laboral presentada por el Partido Liberal y que fue acumulado con el proyecto de la senadora Angélica Lozano.

Según la ponencia presentada por el senador Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), se propone la redefinición de las jornadas diurna y nocturna. El trabajo diurno se establecerá entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m., mientras que el trabajo nocturno se desarrollará entre las 8:00 p.m. y las 6:00 a.m. del día siguiente. Sin embargo, en sectores con actividades mayoritariamente nocturnas, como la seguridad privada, hotelería, gastronomía, comercio y entretenimiento, el trabajo entre las 8:00 p.m. y las 9:00 p.m. no se considerará nocturno.

En cuanto a la remuneración del trabajo en días dominicales, festivos o de descanso obligatorio, se establece un recargo del 100 % sobre el salario ordinario proporcional a las horas laboradas. Este aumento será implementado de forma gradual: desde julio de 2025 el recargo será del 80 %, en julio de 2026 pasará al 90 %, y en julio de 2027 se aplicará el recargo pleno del 100 %. Se diferencia entre el trabajo en día de descanso ocasional, que comprende hasta dos jornadas de descanso al mes, y el trabajo en día de descanso habitual, que incluye tres o más jornadas. Además, las partes podrán acordar por escrito un día de descanso distinto al domingo.

Trabajo / empleo Foto: AFP

Respecto a las medidas de formalización y seguridad social, las microempresas y pequeñas empresas podrán realizar cotizaciones a la seguridad social de forma parcial, calculadas por semanas al finalizar cada mes. Para acogerse a este sistema, las empresas deberán formalizar su existencia ante la Cámara de Comercio, llevar libros contables y registrar sus contratos laborales. Esta modalidad no podrá utilizarse para trabajadores de jornada completa. También se permitirá que las microempresas unipersonales coticen proporcionalmente a sus ingresos, sin afectar su clasificación en el SISBÉN ni su acceso a beneficios sociales. Además, se creará un Programa de Empleo Nocturno (PEN) para incentivar la generación de empleo en ciudades con actividad de 24 horas.

Finalmente, la ley dispone que las obligaciones en materia de recargos y jornada nocturna se aplicarán de manera progresiva y diferenciada para las micro y pequeñas empresas, según reglamentación del Ministerio del Trabajo. La ley entrará en vigencia tras su promulgación, aunque el ajuste del horario de jornada nocturna comenzará a regir seis meses después de su sanción.

Armando Benedetti Foto: Presidencia - Joel González

Ante esto el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció en su cuenta de X que radicará mensaje de urgencia para el trámite de este proyecto "para que el Partido Liberal se defina".

“La Consulta va SÍ O SÍ. Es el Partido Liberal el que decidirá en el Senado si el pueblo tiene la voz para defender sus derechos laborales. Mandaremos mensaje de urgencia para que el Partido Liberal se defina”, señaló el ministro Benedetti.