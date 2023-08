Reapareció Yidis Medina y pidió que se investiguen los expresidentes Santos y Duque

Ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, la excongresista Yidis Medina radicó una orden de desacato contra los expresidentes Juan Manuel Santos e Iván Duque. Es el fallo del 5 de abril de 2018 que ordena a los exjefes de Estado a resarcir el buen nombre de ella, quien fue condenada por montajes por parte del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.

“Pues realmente estoy colocando una queja de desacato al gobierno del doctor Juan Manuel Santos y al gobierno de el doctor Duque, porque realmente no acataron un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que emanó la sesión tercera, para que me resarcieran el buen nombre y además de eso pudieran también resarcir el nombre de mi familia porque fui víctima del DAS, en donde me hicieron siete montajes”, explicó la congresista.

La solicitud fue radicada en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y fue recibida por el secretario, quien tendrá que realizar el trámite de reparto en los próximos días.

“Y también obliga al Estado a pagarme, pues el daño moral, y, el perjuicio que me hicieron por haberme hecho siete montajes para irme catalogado de secuestradora, guerrillera, paramilitar, extorsionista, de todo un conglomerado de señalamientos por haberle contado al país la verdad de la reelección del expresidente Álvaro Uribe”, dijo ella.

En los próximos días, la excongresista espera que el presidente Gustavo Petro pida perdón,con el fin de cumplir con este fallo.

