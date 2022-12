Reforma a la justicia no tiene espíritu revanchista: Duque

Pese al anuncio del senador Iván Cepeda de instaurar "acciones legales" contra el presidente Iván Duque por "sus reiterados ataques a la independencia del poder judicial", el primer mandatario se mantiene en la defensa del expresidente Uribe asegurando que debe garantizarse su defensa en libertad. Indicó que la propuesta de reforma a la justicia no es revanchista. Así lo declaró el mandatario en entrevista con Radio Nacional.

Vea también: Más que hablar de Constituyente, debemos avanzar en reforma a la justicia: Duque

Sobre el anuncio del senador Cepeda de instaurar acciones legales en su contra por presuntamente atacar la independencia del poder judicial, el presidente Duque indicó que no está en disputas de carácter personal con nadie y que no está atacando las instituciones.

Publicidad

Duque aseguró que siempre será respetuoso de la justicia, pero que también debe haber claridad sobre lo que dice el artículo 20 de la Constitución, resaltando que dentro de su libertad de expresión está haciendo un llamado a una gran reflexión nacional fuera de este tema coyuntural y es que los ciudadanos tienen un derecho a la presunción de inocencia que debe tener como línea general el poderse defender en libertad.

“Yo no estoy en disputas de carácter personal con nadie, y yo quiero ser claro, yo no estoy atacando a la justicia, yo no estoy atacando las instituciones, siempre seré respetuoso de la instituciones pero también he sido claro en lo que dice el artículo 20 de la Constitución, dentro de la libertad de expresión yo estoy haciendo es un llamado a una gran reflexión nacional, salgámonos un momento del caso en específico, hablemos sobre el derrocho de los ciudadanos a la presunción de inocencia que debe tener como línea general el poder defenderse en libertad”

Conozca más: Análisis: ¿Se necesita una reforma a la justicia en Colombia?

Reiteró que las medidas de aseguramiento son excepcionales y solo deben aplicarse a personas que tienen probada trayectoria criminalidad que pueda poner en riesgo la administración de justicia.

El presidente Iván Duque aseguró que en el país hay consenso sobre la necesidad de una gran reforma a la justicia más allá de las circunstancias actuales, de la medida de aseguramiento de la Corte Suprema de Justicia en contra del expresidente Álvaro Uribe. Aseguró que es una propuesta estructural para que la justicia colombiana funcione efectivamente en la que no hay ningún espíritu revanchista por la decisión de la Corte en contra de su líder político.

“Colombia necesita una reforma a la justicia sí. Y hay un gran concenso sobre eso. Más allá de las circunstancias de la coyuntura que, obviamente, estremecen a muchos sectores del país, yo creo que aquí no hay ningún espíritu revanchista, lo que hay es un espíritu real de buscar una transformación estructural de la justicia”.

Publicidad

Más de este tema: Duque insiste en una reforma real a la justicia que apele a la presunción de inocencia

El presidente Duque reiteró que no está atacando a la justicia y que esta situación puntual muestra una contradicción en la sociedad colombiana ya que los líderes de las extintas FARC están en el Congreso, llevan su proceso de contar la verdad sin sanciones y en libertad y una persona que sirvió a Colombia con devoción no pueda hacerlo, dijo el primer mandatario.

Publicidad