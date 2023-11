Reforma a la salud: debate se aplazó nuevamente para evitar un vicio de trámite

Una duda de trámite sobre la legalidad de la sesión programada para el miércoles 8 de noviembre a las 10:00 de la mañana, que finalmente se pospuso para la 1:00 de la tarde, llevó a un nuevo aplazamiento en el proceso de debate de la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara de Representantes.

La razón principal fue que el martes se levantó la sesión debido a la falta de quórum, y no quedó claro si era adecuado citar nuevamente al día siguiente para continuar con el debate de la reforma a la salud, lo que podría resultar en un vicio de trámite.

Durante la sesión del miércoles, varios sectores solicitaron que se modificara el orden del día para evitar posibles problemas en el proceso.

"Por eso consideramos que es pertinente continuar el debate con más calma la próxima semana. Este debate requiere la máxima atención del país, y como nos comprometimos desde el principio, nadie se apresurará. No hay prisa. No nos dejaremos presionar por ningún sector y avanzaremos de manera sincera y enfocada en el país en un debate que atrae la atención de los colombianos", expresó el presidente de la Cámara, Andrés Calle.

En esta ocasión, la causa no fue la falta de quórum, como ha ocurrido en las últimas semanas, sino un posible error cometido en la sesión del 7 de noviembre.

"Damos una clarificación constante. Esto fue un acuerdo de la plenaria de la Cámara de Representantes y no hay ningún tipo de vicio de trámite. Leímos la sentencia de la Corte Constitucional, donde no se exige ninguna formalidad para citar proyectos de ley para la próxima sesión. Para hacer anuncios pertinentes, no se requiere de ninguna formalidad. Lo que vimos hoy fue un acuerdo del Congreso de la República", explicó el vicepresidente del Congreso.

Diversos sectores han señalado que algunos congresistas tienen la intención de retrasar deliberadamente el avance del Congreso en las diferentes reformas, buscando que estas se hundan.

"El ambiente no es bueno hoy porque no quieren llevar a cabo el debate. Por un lado, no escuchan, y por otro, quieren tener la razón en todo. El Gobierno debe comprender que apenas se abordarán los artículos más complicados de la reforma, y si no están dispuestos a dialogar y ceder en algunos aspectos, los sectores opositores al Gobierno intentarán bloquear la reforma constantemente. Lo de hoy fue un error", afirmó Octavio Cardona.

La ponente de la reforma de salud, Martha Alfonso, fue clara al explicar que diferentes sectores políticos han expresado en la plenaria, durante la votación de la reforma, una clara demora por parte de algunos actores políticos que probablemente coordinan sus acciones con las EPS para evitar que el proceso de la reforma avance.

"Hemos visto esto en el primer debate y en el segundo debate, con todo tipo de argumentos dilatorios, vicios de procedimiento, proposiciones para aplazar y comisiones accidentales. Además, un opositor a la reforma declaró abiertamente que está saboteando la reforma. No puede haber más pruebas", afirmó.

