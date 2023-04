Reforma a la salud expone a los colombianos a posible apagón en sistemas informáticos: Fernando Ruiz

El exministro de Salud Fernando Ruiz volvió a expresar sus preocupaciones frente al proyecto de la reforma a la salud presentado por el Gobierno nacional. En conversación con Blu 4.0, recalcó que, con la propuesta que está en la mesa, también se corre el riesgo de un apagón en sistemas informáticos de la salud.

De hecho, compartió el balance de Fedesoft, empresa de software, pues, con esta reforma a la salud, se desconoce lo que se ha avanzado en el pasado y construir desde cero, lo que tendría una afectación en los pacientes.

“Uno es el tema de construir un sistema desde cero y adaptar ese sistema a la estructura de servicios de salud. Y la otra es tomar lo que ya existe y buscar conectarlo, que es la aproximación de interoperabilidad. La primera es sistema único, la segunda es interoperabilidad. El problema que enfrentamos acá es que los servicios de salud son tan complejos y de un volumen transaccional tan grande que realmente los riesgos de seguridad y los riesgos de falla son absolutamente críticos”, dijo.

Asimismo, recordó que en Colombia diariamente se hacen cerca de 2’500.000 trámites en el sistema de salud, que podrían verse afectados con un cambio en la forma de operatividad, es decir, de la ciberseguridad como ya ocurrió con otras entidades como el Invima , la Dian o el Ministerio de Defensa.

“Sería un apagón del sistema de salud, un apagón completo por un día del sistema de salud. Eso implica que todos los colombianos perderían absolutamente toda la información, no habría ninguna forma de revelar del sistema financiero; el sistema de facturación fracasaría”, dijo.

El costo de un sistema seguro de información

Fernando Ruiz indicó que MinSalud no ha presentado cuánto sería el costo de un sistema de seguridad que cuide los datos de los colombianos en la reforma, pero reconoció que no es una tarea fácil y menos presentarla en un corto plazo.

“El ministerio no ha presentado una estimación de cuánto va a costar el sistema de información y yo creo que no la ha presentado porque no es fácil y no es posible construirlo en un corto plazo de una manera responsable. Además del costo, aquí se va a dar un detrimento, que es la pérdida de la inversión que se ha hecho en el sistema de información. Esto no es solo un costo de las empresas, sino es las IPS, de todos los hospitales de Colombia - de por lo menos 13.000, entre públicos y privados - de cerca de 40.000 prestadores de servicios, los profesionales de la salud que facturan servicios, proveedores de medicamentos y por supuesto hablamos de todas las agencias reguladoras”, detalló.