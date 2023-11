Reforma a la salud: solo se aprobaron dos artículos después de cinco horas

Este martes, 14 de noviembre, se volvió a discutir en segundo debate la reforma a la salud del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Aunque el Gobierno se había reunido con congresistas durante el fin de semana e incluido horas antes de la sesión plenaria en la Cámara de Representantes, la jornada no fue satisfactoria para el Gobierno, ya que solo se logró la aprobación de dos artículos: el 38 y el 47.

El resto de la jornada estuvo llena de momentos tensos en los que los congresistas se gritaron unos a otros, e incluso los asistentes que estaban en las gradas del salón elíptico tuvieron que ser sacados tras gritar arengas en contra del Gobierno, desplegando un cartel que decía “Petro nos quiere matar”. El presidente de la corporación, Andrés Calle, pidió a la seguridad del Congreso retirar el cartel y a las personas que estaban en las barras. Los ánimos se caldearon entre los congresistas que defendían a los manifestantes y los que no.

Cuando se discutió el artículo 42, que trata de cómo se elegirían los directores de los hospitales en el país, hubo revuelo en la plenaria ya que se eliminaría el examen para escoger ese cargo, permitiendo así que se elija ese cargo a dedo.

Alfredo Mondragón, ponente de la reforma a la salud, aseguró que es así como se hace ahora y que ese artículo quedó redactado de esa manera por exigencia de los congresistas liberales.

Publicidad

"Este es un artículo que hemos tenido que concertar, pero también han dicho que el Gobierno del presidente Petro no ha logrado la mayoría de las alcaldías y gobernaciones y que no tiene amigos, entonces no puede haber ningún tipo de suspicacia de quienes dicen que esto es un tropezón del Gobierno del Pacto", dijo Mondragón.

Por la misma línea, Martha Alfonso, la otra ponente de la reforma, dijo que ese artículo se cambió en los espacios de concertación.

La representante Catherine Juvinao aseguró que está cansada de que califiquen a los que están haciendo críticas a la reforma como saboteadores. "A nosotros no nos reciben argumentos, no nos avalan proposiciones, pero van los politiqueros a meterles proposiciones por corrupción y esas sí las avalan".

Publicidad

"¿A este Gobierno no le da pena avalar semejante proposición que simplemente se presta para la corrupción, la politiquería y el clientelismo? Denles pena. A mí sí me da pena con este Gobierno que prometió el cambio", agregó.

Finalmente, fue retirado el artículo 42 y se votaron solo el 38 y el 47, pero eso no fue impedimento para que la representante Katherine Miranda hiciera un duro reclamo a la bancada del Pacto Histórico por mostrar apoyo a la proposición del artículo 42 de la reforma a la salud, que define los criterios para escoger los directores de hospitales en el país.

"Dele vergüenza con el país, que en la calle y en las redes sociales hablan de cambio, pero acá mantienen las mismas prácticas políticas. Son unos tramposos, unos mentirosos con los ciudadanos. Ustedes deberían demostrar que son el cambio y así se les hunda esta reforma, deberían hacer las cosas bien. El cambio no llegó con ustedes", reclamó Miranda.

Al final de la jornada, los congresistas de partidos como Cambio Radical y Centro Democrático fueron saliendo del recinto y al tratar de votar la sesión permanente, nunca se llegó a obtener una votación válida, por lo que se levantó la sesión y se citó para el miércoles 15 de noviembre a las 9:00 de la mañana.

Publicidad

Sobre la sesión de la Plenaria de la Cámara en la que solo se aprobaron dos artículos de la reforma a la salud, el ministro Jaramillo aseguró: “Nosotros queremos que la salud no sea un negocio; hoy es un negocio (…) esto es tan acalorado porque el negocio tiene que acabarse con esta reforma. No más negocio”.

Vea también