Reforma Laboral: “Comisión Cuarta no actuará como notaria del Gobierno”, dice coordinador ponente

La Comisión Cuarta del Senado de la República iniciará el próximo lunes 19 de mayo el trámite de la reforma laboralimpulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta nueva versión del proyecto, revivida tras su hundimiento en la Comisión Séptima, deberá ser debatida y conciliada en tan solo 35 días, plazo que ha puesto en alerta a congresistas y sectores interesados.

En entrevista con Mañanas Blu, el senador Juan Felipe Lemos, coordinador ponente de la iniciativa y miembro del Partido de la U, dejó claro que el Congreso no servirá de mero receptor del texto del Ejecutivo.

“La Comisión Cuarta no va a obrar como notaría del Gobierno”, afirmó el legislador, en un mensaje de independencia frente a las presiones políticas.

¿Qué se discutirá en la reforma laboral?

El nuevo proyecto de reforma laboral, que ya fue aprobado previamente en la Cámara de Representantes, incluye 80 artículos enfocados principalmente en la formalización del empleo, la reivindicación de derechos sindicales y la transformación del contrato de aprendizaje en contrato laboral. Sin embargo, para el senador Lemos, la propuesta actual adolece de una visión integral que aborde la verdadera problemática del país: la informalidad.

“Una reforma laboral no debiera estar destinada exclusivamente a proteger a quienes ya tienen su empleo, sino que tiene que abordar otros temas... El problema principal es la informalidad laboral”, sostuvo el congresista. Según datos que mencionó, más de 12 millones de colombianos carecen hoy de un empleo formal, una cifra que pone en entredicho el impacto real de la reforma sobre el grueso de la fuerza laboral.

Críticas desde el Ejecutivo: Petro lanza dardos desde China

En medio del proceso legislativo, la confrontación política se intensificó con las recientesdeclaraciones del presidente Gustavo Petro, quien desde su visita oficial en China señaló a Lemos como uno de los principales opositores de la reforma. Además, destacó su parentesco con el expresidente Álvaro Uribe, insinuando que su postura podría estar influenciada por afinidades políticas.

El senador no negó el vínculo familiar, pero defendió su trayectoria y autonomía: “Durante estos 16 años de actividad parlamentaria ininterrumpida, mi ejercicio lo he hecho al interior del Partido de la U... No tengo ningún tipo de ideología que se parezca a la del presidente, pero soy un demócrata”, recalcó.

Conciliación, no imposición, dice Lemos

El legislador enfatizó que el objetivo de la Comisión no es hundir el proyecto, sino transformarlo en una propuesta viable y justa para todos los sectores. En ese sentido, planteó la posibilidad de incorporar aportes de otras ponencias, incluyendo la alternativa presentada por la senadora Norma Hurtado, que propone una conciliación entre los intereses laborales y empresariales.

“Queremos sacar una reforma laboral... una reforma seria, justa, equilibrada, en la que las partes, tanto los trabajadores y trabajadoras del país como el sector empresarial, puedan tener un parte de tranquilidad”, expresó.

Entre los puntos que se evaluarán están los regímenes especiales para sectores como el turismo, la salud y el entretenimiento, que requieren horarios flexibles y condiciones diferenciadas. Propuestas como las del senador Humberto de la Calle, quien sugirió excepciones en los sobrecostos de dominicales y horas extras, también podrían ganar espacio en la ponencia final.