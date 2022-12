Reformar impuestos, justicia y pensiones: las propuestas de Vargas Lleras

El ex vicepresidente y hoy precandidato presidencial, Germán Vargas Lleras, presentó este martes en Bogotá su propuesta en materia de política económica y tributaria, en la cual ha trabajado en los últimos siete meses, junto a un equipo de expertos en la materia y 25 comités programáticos de la campaña Mejor Vargas Lleras.



Con dicha propuesta, Vargas busca, de llegar a la Presidencia de la República en 2018, que la economía tenga un crecimiento anual de 5 por ciento, generar 1.200.000 nuevos empleos en un eventual gobierno y recaudar 60 billones de pesos adicionales.



Reforma Tributaria



La reforma tributaria, planteada para su primer año de Gobierno, incluye 21 propuestas principales dentro de las cuales están mayor control a la evasión y el contrabando, fijar en un 30 por ciento la tarifa de impuestos sobre la renta de los negocios, no gravamen a los dividendos, una tarifa especial para las empresas agropecuarias, descuento de IVA para la adquisición de bienes de capital y medidas penales contra la evasión.



Vargas Lleras explicó que, dentro de los sectores clave en su política económica están Infraestructura, minas y energía, vivienda y turismo.



Pero la reforma tributaria no es la única que propone el ex vicepresidente y ex ministro, pues también planteó reformas a la justicia, al sistema de protección para la vejez, el Sistema General de Regalías y la introducción de un marco legal claro en materia de consultas previas.





Seguridad jurídica a los empresarios del país



Durante su exposición, que incluyó además un conservatorio con empresarios, Vargas expresó preocupaciones en materia de seguridad jurídica para los empresarios, por ello afirmó que una de sus prioridades será “avanzar en mejorar las condiciones de competitividad para evitar el éxodo masivo de industrias y personas al exterior, atraer mayor inversión y pensar que quienes se fueron algún día tomen la decisión de regresar”, recudiendo la carga impositiva.



La propuesta fue presentada ante un auditorio de más de 300 personas, entre ellas empresarios, congresistas y otras personalidades del país.



