Representante Andrés Calle: "Congreso es capaz de discutir sin necesidad de una constituyente"

A propósito de la polémica propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente del presidente Gustavo Petro, Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes expresó en Mañanas Blu, con Néstor Morales, su postura sobre la las palabras del mandatario.

Calle resaltó que cree profundamente en el diálogo nacional y que considera que el país es capaz de llegar a consensos dentro del actual modelo institucional.

En relación a la idea de una Asamblea Nacional Constituyente, señaló que las instituciones son fuertes e independientes, y que pueden llevar a cabo los debates y trámites necesarios sin obstáculos. Afirmó que el Congreso de la República es capaz de discutir y conceder al pueblo lo que desea sin necesidad de una Asamblea Constituyente.

Sin embargo, también reconoció la importancia de mantener la conexión del presidente con el pueblo y de acudir a la voluntad popular. Destacó que el presidente Petro debe salir a buscar la voluntad popular y no perder la conexión con quienes lo eligieron como presidente de Colombia.

"Pues yo creo que es muy válido que el presidente se conecte con el pueblo. El presidente es de origen popular, no puede perder esa conexión con el pueblo, no puede quedarse en el Palacio de Nariño, tiene que salir a buscar la voluntad popular. Y más en medio de esta coyuntura, porque no hay la menor duda de que se ha querido construir una narrativa que nos lleve a construir el imaginario, una guerra civil", dijo.

Sobre la constituyente, explicó que si bien está consagrada en la Constitución, requiere de trámites y acuerdos nacionales, así como un proceso en el Congreso de la República y la Corte Constitucional. Además, no puede llevarse a cabo únicamente por la voluntad del presidente de la República.

Promesas incumplidas

Al mandatario le recordaron en las redes sociales una promesa de campaña que hizo en 2018 cuando se alió con una facción del partido Alianza Verde -liderada por los exalcaldes de Bogotá Antanas Mockus y Claudia López- de no convocar a una constituyente.

En la foto, el hoy presidente aparece cargando una placa de mármol en la que firmó un decálogo de compromisos en caso de ganar las elecciones, que terminó perdiendo con el uribista Iván Duque.

El segundo punto decía: "No convocaré a una asamblea constituyente".

Claudia López, que fue alcaldesa de Bogotá entre 2020 y 2023, aseguró en X: "Gustavo Petro engañó a Colombia, dio por terminado su Gobierno incapaz, y decidió dedicarse al caos, la repartija de subsidios y la polarización. Serenidad y firmeza Colombia. En democracia protegeremos la Constitución del 91, que sí fue fruto de un acuerdo nacional y ciudadano".

"No tiene mayorías ni para aprobar una Ley ordinaria mucho menos para convocar una Constituyente. Él lo sabe, pero lo dice para sembrar caos, división y polarización que son las herramientas con las que maniobrará el periodo que le queda. A Gustavo Petro no le importa el cambio, la gente, la economía, la seguridad, ni el país. Lo único que le importa es alimentar su megalomanía vanidosa", añadió.

