Hay conservadores que pedirán votar positiva a reforma a la salud del Gobierno

Pese a que en los últimos días los dirigentes del Partido Conservador han insistido en que esta colectividad no apoyará la reforma a la salud propuesta por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, los congresistas de esta colectividad estarían buscando que se realice una nueva reunión de bancada para que sea apoyada la reforma a la salud.

“Hoy necesitamos una reforma a la salud, si efectivamente, ya se llegaron algunos acuerdos, ya hay unas líneas incluidas de esos puntos neurálgicos. Pensamos que nosotros como partido Conservador y como representantes de la Comisión debemos participar de la discusión y la votación de esta reforma”, expresó el representante conservador Alexander Quevedo.

Durante los últimos días los ponentes y el Gobierno han sostenido una serie de reuniones con el fin de mejorar el texto y de que sean incluidas varias de las propuestas hechas por los congresistas.

“Esperamos también que la bancada se reúna para que nosotros con el compañero Yepes podamos participar y efectivamente acompañar la reforma de acuerdo a que cumplan las aspiraciones y lo que el partido también ha planteado”, indicó Quevedo en diálogo con Blu Radio.

Sin embargo, el presidente del partido Conservador dijo en diferentes oportunidades que solo votarán el proyecto de reforma a la salud si son avaladas sus observaciones, entre las cuales está el de garantizar que no habrá estatización del sistema de salud en el país.

Por el momento, la reforma a la salud tiene garantizados los apoyos del partido de la U, quienes consideran que se han incluido algunos puntos que son fundamentales en la reforma a la salud.

“Lo de la UPC, eso para nosotros es vital, en el tema de los recursos. Me parece importante las funciones de la gestora de salud y vida o EPS, yo creo que hay una transformación importante y el hecho de aceptar esas funciones pues lo que está hoy es permitiendo que se mantengan la experiencia de estos 30 años, por supuesto en esa transformación habrá funciones que no tengan y que nosotros ya compartíamos de antemano con el gobierno y es que no maneje los recursos”, explicó el representante Víctor Manuel Salcedo.

Pese a que el partido Liberal apoyó algunos puntos en los que consideran que si debe mejorar el sistema de salud, se mantienen en algunas líneas rojas en las que alistan proposiciones para que sean tenidas presente durante el debate.

“Nosotros tenemos una propuesta distinta como la libre escogencia, la no burocratización. Las funciones de las EPS son bien importantes y creemos que son tres líneas rojas que tenemos nosotros para sacar adelante”, explicó el representante liberal Germán Rozo.

