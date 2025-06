Rifirrafe entre presidente y vicepresidenta de la Cámara por pensional: "Ella es beligerante"

Tras el sorpresivo anuncio este viernes, 27 de junio, en dondeel Gobierno nacional convocó a sesiones extraordinarias para el debate de la reforma pensional luego de la notificación formal del auto con el que los magistrados de la Corte Constitucional decidieron formalmente la devolución del proyecto de ley, se generó un fuerte debate en redes sociales entre Jaime Raúl Salamanca y Lina María Garrido, presidente y vicepresidenta de la Cámara, respectivamente.

“Primero: sería bueno leer la Constitución: NO hay encargado de la Presidencia sino ministro Delegatario. Segundo: Las facultades a @GA_Jaramillo se activan una vez sale del país el presidente @petrogustavo. Tercero: Me informan que el señor presidente @petrogustavo firmó el decreto citándonos a extras estando aún en el territorio nacional, en pleno de sus facultades”, dijo el presidente en su cuenta de X.

Ahí nació la discusión, pues se dio la respuesta por parte de la vicepresidenta de la Cámara en donde cuestionó en cómo se firmó el decreto y que “se veía mal todo” lo que venía sucediendo. A lo Salamanca respondió que “defendía el procedimiento que dicta la Constitución”.

En diálogo con Recap Blu, el presidente de la Cámara reveló que desde el comienzo no se han dado suficientes acuerdos con sus compañeros con quienes no comparte la mirada, además tildó a Garrido como una persona “beligerante”.

“Las diferencias las hemos tenido desde el primer día y hoy la Cámara en mi periodo como presidente ha sido la que más leyes ha debatido, más sesiones ha adelantado y más consensos ha construido. Creo que lo normal, no todos pensamos igual y lo que me corresponde es ser responsable con el pueblo colombiano y dar garantías para que el debate se dé sabiamente”, dijo.

“Jaime sabe que soy una mujer de carácter”

Minutos después, en Recap Blu, se sumó al debate la vicepresidente de la Cámara aseguró que no es beligerante, pero sí una mujer “con carácter” y apegada a la ley para “respetar el Congreso” algo que no es negociable en su rol como funcionaria pública.

“A él no le gusta porque suele suceder porque siempre está acompañando al Gobierno”, dijo. Pero también la curiosidad se da en que Garrido no se encuentra en territorio colombiano, sino en España por lo cual será ausente del debate de la convocatoria de las sesiones extras para el debate de la reforma pensional.

Frente a eso, se defendió diciendo que no fue intencional su ausencia, sino que se da en un contexto en donde no estaba contemplada esta convocatoria para el debate.

“No me niego a que se dé el debate, sino que las formas son importantes. No había un tiempo de cuándo se iba a dar y a hoy eso no es oficial, están citando desde las 7:00 de la noche a los representantes cuando no sabemos cuál es la parte resolutiva y los argumentos sobre los que vamos a debatir (…) No me rehúso a dar el debate, pero lo mínimo para no cometer los mismos errores por seguirle el juego el Gobierno”, puntualizó.

Lina Garrido, vicepresidenta de la Cámara

¿Qué pasó con el debate de la reforma pensional?

“Con el comunicado de la Corte Constitucional queda convocada desde hoy a extras la Cámara de Representantes para subsanar la reforma pensional”, fue el llamado del ministro del Interior, Armando Benedetti, para convocar este debate nuevamente en torno el debate. Pero se hizo este viernes en la noche, algo que no es habitual.

De acuerdo con el presidente de la Cámara, esto se da para acatar la orden de la Corte Constitucional al devolver el proyecto, pero dijo que no habrá discusión, sino que se pondrá el trámite para iniciar la discusión este sábado en el legislativo.

“Hay un tema de procedimiento que no nos podemos saltar. La ley 5 es precisa con eso y debemos anunciar el proyecto, debe conformarse el quórum decisorio, aprobar el orden del día, anunciarse y ya mañana inicia el debate. Dependerá de la plenaria qué decisión toma respecto a la reposición, si nuevamente acoge el texto de Senado, o abre la posibilidad a que se debata el texto de Cámara”, explicó.