Rifirrafe entre MinInterior y Lara por proyectos claves para implementar acuerdo

A través de una carta, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, le pidió a Rodrigo Lara, presidente de la Cámara de Representantes, que no ponga más trabas a los proyectos que para implementar el acuerdo de paz.



“No estoy peleando con él. Simplemente le envié una carta recordándole que tiene que cumplir la jurisdicción y la ley y dado que él no incluyó el acto legislativo de reforma en la orden del día para el martes 26”, dijo el ministro, a propósito, en diálogo con BLU Radio.



En ese sentido, el Rivera negó que, tal como lo dice Lara, su interés sea favorecer la candidatura presidencial de Juan Fernando Cristo a través de ese proyecto.



“Ese es un argumento absolutamente falaz. Él ha venido construyendo la idea de que los movimientos que según la reforma pueden obtener su personería jurídica, a través de afiliados, podría luego permitir una suerte de coalición entre el exministro y algún candidato independiente”, dijo.



Agregó que Lara no tiene en cuenta que ese modelo de adquisición de personería jurídica solo comenzará a regir en el año 2019.



“Así lo dijo el proyecto que se presentó. Así se aprobó la Comisión Primera de la Cámara. Así se incluyó en el texto de la ponencia que será discutida en la plenaria”, agregó.



El ministro añadió que Lara está buscando una excusa para evitar que se discuta una reforma que no le gusta.



“Él tiene todo el derecho a que no le guste, pero lo que tiene que hacer es controvertirla en el debate y no engavetarla. Eso es acudir a una vieja maña parlamentaria”, manifestó.



Rivera acusó al presidente de la Cámara de haber ya “engavetado” dos proyectos: “Cuando radicamos los primeros días de agosto el proyecto de ley estatutario de la Jurisdicción Especial para la Paz se tomó tres semanas en enviarlo a la Comisión Primera. Esa es la razón por la cual no hemos podido empezar a discutirlo”.



“Ahora el que está engavetando es el de la reforma política porque no lo ha incluido en el orden del día”, concluyó.



Por su parte, Lara envió una carta al ministro en la que asegura que recibe "dichos criterios dentro del espíritu de colaboración armónica de los poderes públicos".

Además, cuestiona al ministro para saber cuáles son los parámetros "de priorización de su cartera con respecto a los proyectos de implementación de los Acuerdos de Paz".

Esta es la carta de Lara:

