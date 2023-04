Roy Barreras pide a ministros dejar dilaciones y ponerse a trabajar en las reformas

Un fuerte llamado de atención hizo este martes, 11 de abril, el presidente del Senado, Roy Barreras , a todos los ministros del Gobierno de Gustavo Petro por las demoras en presentar y debatir los proyectos de ley al recalcar que las reales "mesas técnicas" son las comisiones constitucionales y legales del Congreso.

Asimismo, Roy Barreras criticó que desde el Congreso de la República han insistido en la necesidad de que se radiquen a tiempos los proyectos de ley: "Propusimos sesiones extras para cumplirse a los colombianos con las reformas necesarias”.

"Reformas como la de salud se han visto empantanadas en múltiples reuniones que aún no logran consensos y cuyo resultado es que ya en abril no se ha dado ni siquiera el primer debate", aseveró Roy Barreras.

El presidente del Senado coincidió con las preocupaciones planteadas nuevamente por Alejandro Gaviria, exministro de Salud, sobre la estructura de la reforma de la salud del Gobierno nacional.

"Querido Alejandro: como presidente del Congreso no tengo una “visión diferente “a la tuya. Mi prioridad también es que las reformas que se aprueben sean sensatas, viables, consensuadas como lo he repetido en múltiples ocasiones. ¡Pero para hacer debates de fondo se necesita que empiecen los debates! Las reformas no se hacen en las calles sino en el Congreso", fue el contundente mensaje que escribió Roy Barreras, a través de Twitter, al exministro de Salud.

Sobre las reformas laboral y pensional, el presidente del Senado cuestionó que, pese a que desde el año pasado habían sido anunciadas, hasta hace pocas semanas fueron radicadas y no han tenido el primer debate.

“El Congreso insiste y urge a ministros del despacho a poner pie en el acelerador de las reformas que hacen parte del propósito de cambio del presidente”, señaló el senador.

Roy Barreras recalcó que son las reformas del Gobierno y no los “likes” las prioridades que debe tener el Gobierno nacional

"Al parecer no le importa a nadie (el proyecto de seguridad vial) a pesar de que hay 9.000 muertos al año por siniestros, más muertes que en el conflicto armado y que pueden prevenirse, no está en la lista de prioridades”, añadió.

Por otro lado, el senador Roy Barreras resaltó el proyecto del Ministerio de Ambiente de una reforma al Sistema Nacional Ambiental, que, aún no se radica, y solo se hará en la tercera semana de abril.

“Arremanguémonos” a trabajar que aún hay tiempo, pero no más dilaciones. ¡Que empiecen los debates en el seno del Congreso que es donde se hacen las leyes!", insistió.

