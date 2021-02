Sector del liberalismo pide reunión con el expresidente César Gaviria

El senador liberal Horacio José Serpa le pidió al presidente de la colectividad César Gaviria que cite a una reunión extraordinaria para evaluar qué decisión tomará esta colectividad de cara a las elecciones presidenciales de 2022.

La carta enviada por el senador Roy Barreras a algunos miembros del Partido Liberal en la que pide que renuncien a su colectividad para formar el movimiento Liberal Social Demócrata, y las supuestas reuniones en privado buscando una alianza de cara a las elecciones del 2022, hicieron que un sector pidiera una reunión con el expresidente de la República César Gaviria.

“La bancada del partido liberal debería sentarse con su dirección nacional y tomar una decisión acerca de cuáles son o cuáles van a ser esos esfuerzos, esas causas ciudadanas para sintonizarnos con la opinión pública, cómo vamos a sacar adelante ese esfuerzo ciudadano”, expresó Horacio José Serpa.

“La segunda discusión debería ser acerca de qué consulta finalmente vamos a apoyar, pero lo primero es definir los objetivos del Partido Liberal y cómo vamos a ayudar para que este país mejore y, después en una discusión que hoy no tiene prioridad, definir quién debe ser el candidato presidencial”, agregó.

Unas horas antes el senador de la misma colectividad Luis Fernando Velasco indicó que se retiraría del partido si hace alianzas con la derecha.

“El Partido Liberal no puede ser el vagón de la derecha, no puede ser el bastón sobre el cual se sostiene un establecimiento caduco, que no nos ha gobernado bien. Si el Partido Liberal y sus directivas le juegan a una coalición con la derecha no cuenten conmigo”, señaló.

El senador propuso a las directivas del partido que se citen un fin de semana en un lugar y dialoguen para definir hacía dónde va el partido y lo más importante, cuáles serán los acuerdos con miras al 2022.