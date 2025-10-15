Seguridad de oposición no puede depender de suerte: Centro Democrático por amenaza a Paloma Valencia

El Centro Democrático se pronunció tras la alerta que le hicieron las autoridades a la senadora de ese partido, Paloma Valencia; a la representante Catherine Juvinao y al contralor Carlos Hernán Rodríguez, por un posible atentado que se estaba gestando en su contra.

El partido de oposición asegura que ellos se han enfrentado a situaciones de hostigamiento que el país no puede permitir.

“Este hecho, profundamente grave, es consecuencia de los constantes hostigamientos que enfrenta la oposición en Colombia, y que ya han derivado en tragedias como el magnicidio de Miguel Uribe Turbay y otros ataques a miembros de la oposición en diferentes eventos que el país no puede permitir ni tolerar”, señala el Centro Democrático.

En el mismo sentido, el partido le exigió al Gobierno garantías de seguridad para la senadora y precandidata Paloma Valencia, pero también para los líderes políticos asesinados.



⚠️COMUNICADO DE PRENSA:



El Centro Democrático condena de manera categórica el plan criminal para atentar contra la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, revelado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).@PalomaValenciaL @ELTIEMPO @RevistaSemana @BluRadioCo… pic.twitter.com/LJvJDzELYY — Centro Democrático (@CeDemocratico) October 15, 2025

“La seguridad de la oposición no puede seguir dependiendo de la suerte. La falta de medidas efectivas demuestra una preocupante indiferencia del Gobierno del presidente Petro frente a las constantes amenazas que hoy ponen en riesgo las libertades, la democracia y el Estado de derecho”, se lee en el comunicado del Centro Democrático.

El partido también mostró su solidaridad con el contralor Rodríguez y la representante Juvinao.

“Expresamos nuestra total solidaridad con el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, y con la representante a la Cámara, Catherine Juvinao, quienes también han sido objeto de alertas sobre posibles atentados en su contra”, agregan en el comunicado.