Investigan plan para atentar contra contralor general, Paloma Valencia y Catherine Juvinao

Meridiano Blu conoció en primicia que las autoridades colombianas están investigando un plan para atentar contra el contralor general Carlos Hernán Rodríguez, y las congresistas Paloma Valencia y Catherie Juvinao.

Blu Radio pudo confirmar que, tras la información recibida en los últimos días directamente por el presidente Gustavo Petro, estos tres altos funcionarios fueron citados a reuniones para entregarles detalles de estos atentados. Asimismo, se determinó por parte de la UNP reforzar los esquemas de seguridad.

La información de inteligencia que han entregado altas instancias del Estado a estas tres personas señala que lo que buscarían estos atentados sería responsabilizar al presidente Gustavo Petro y a su Gobierno de estos actos, en los que no se descarta que haya, según la información preliminar, , participación de algunos integrantes retirados de la fuerza Pública.

El Gobierno nacional, el ministro del Interior, Armando Benedetti; el director de la Policía, el general Carlos Triana, y la directora encargada de la UNP, decidieron de inmediato reforzar los esquemas de seguridad del Contralor Carlos Hernán Rodríguez, de la representante a la Cámara Catherine Juvinao y de la senadora Paloma Valencia.



Representante Cathy Juvinao Foto: X @CathyJuvinao

Las autoridades están buscando información adicional que permita desactivar y encontrar cuál es el origen de estos planes

Esta alerta, sin duda, recuerda el atentado sucedido el 7 de junio en el Parque El Golfito, en el barrio Modelia de Bogotá, contra el senador y precandidato a la Presidencia Miguel Uribe Turbay.