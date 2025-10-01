Paloma Valencia dice que las cortes deben poner límites a delirios de Petro

La senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático Paloma Valencia, anunció acciones legales contra el presidente Gustavo Petro luego de que este la señalara a ella y a la oposición de ser cómplices de los denominados “falsos positivos”.

Valencia calificó los pronunciamientos del jefe de Estado como parte de un patrón de “delirios” y “caprichos” que requieren la intervención de las Cortes para limitar el poder presidencial.

En diálogo con Mañanas Blu, la senadora explicó el curso de acción que tomará frente a las graves acusaciones y detalló el ambiente de hostigamiento y riesgo que, según ella, vive la oposición en Colombia, situación que ha forzado una coordinación estratégica con otros partidos, como Cambio Radical.

Paloma Valencia Foto: Facebook Paloma Valencia

"Yo creo que nadie ha sido más que yo diciendo que los hombres de la fuerza pública que cometieron los delitos atroces de coger esos niños en Soacha y asesinarlos paguen con cárcel. Fue uno incluso de los argumentos con los que me opuse al acuerdo de La Habana porque me parecía atroz que liberaran a quienes mancharon con sangre inocente los uniformes de la fuerza pública. Y esa es una posición que he tenido durante toda mi vida que afortunadamente debe estar documentada en miles de declaraciones que he dado", dijo.



Valencia refutó el señalamiento del presidente Petro, preguntándose cómo podría haber sido cómplice desde el ámbito académico: "yo me pregunto, ¿cómo sería yo cómplice desde la universidad? Yo por allá en el 2002 apenas estaba graduándome de la universidad, empecé a trabajar como profesora de la Universidad de los Andes. Nada tuve que ver en ninguna acción del gobierno del presidente Uribe al que he defendido desde los medios de comunicación sin jamás haber trabajado en ese Gobierno".

Asimismo, defendió la actuación del gobierno del expresidente Álvaro Uribe, señalando que este no fue complaciente con los crímenes: "jamás se puede interpretar que el gobierno del presidente Uribe haya sido siquiera complaciente con los falsos positivos, porque cuando empezó ese escándalo, recordará que salieron más de 15 generales de la República y altos mandos que se pasaron las investigaciones a la justicia ordinaria y se procedió con toda contundencia contra quienes fueron culpables", finalizó.

Escuche aquí la entrevista: