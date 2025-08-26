UNP no retirará GPS de vehículos de protección pese a petición de congresistas

Cerca de 50 congresistas le pidieron al Gobierno nacional retirar los GPS de los carros que hacen parte de sus esquemas de protección. La solicitud llegó a los despachos del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección y argumentaban que estos fueron puestos sin autorización, violan la intimidad y ponen en riesgo su seguridad.

También pidieron claridad sobre quién accede a la información de su ubicación, como se administra y si tiene cadena de custodia.

Blu Radio conversó al respecto con el director de la UNP, Augusto Rodríguez, quien revelo que no eliminarán estos dispositivos y negó que haya existido algún tipo de filtración con GPS que permitiera que el senador Miguel Uribe Turbay fuera objeto de seguimientos antes de su atentado.

Pregunta: Los congresistas dicen que hay violación a la intimidad y riesgo en su seguridad por los GPS en los vehículos blindados, ¿Qué decir de esto?

R: Los GPS son los dispositivos que permiten la localización de un vehículo en caso de emergencias. Vienen con los vehículos desde el momento en que son contratados por la UNP a las empresas que lo suministran, no se pone posterior a la asignación de las medidas. Hacen parte de la seguridad de las personas protegidas, por lo tanto, no se pueden retirar. Esa discusión incluso ha estado en CIDH, pero la Corte nunca ha dicho que sea indispensable retirar los GPS porque se entiende que hace parte de la seguridad de la persona. Si una persona desaparece con el esquema, pasadas unas horas se activa un proceso de búsqueda que incluye usar esta herramienta. No sobra ni es utilizada para la violación de la intimidad de los protegidos. Eso ha servido para la recuperación de muchos vehículos, la semana pasada nos robaron 4 en el Cauca. Algunas veces los logramos recuperar.

Augusto Rodríguez Foto: captura de video Presidencia

Pregunta: ¿Quién accede a esta información sobre la ubicación y los desplazamientos de los protegidos?

Publicidad

R: La información permanece dentro del GPS. No se consulta a menos que se demuestre que el vehículo fue utilizado en una acción ilegal y la Fiscalía lo pida. Ahí ellos pueden observar el historial que guarda. Esa información está en manos de la UNP, no de las empresas. Quedan muy pocas, las antiguas, que aún tienen control en eso. (…) tenemos la necesidad de que en algún momento las autoridades puedan usar esa herramienta o para buscar a la persona o para revisar si hay alguna acción ilegal contra el esquema o algunas personas que cometen irregularidades con los vehículos.

Pregunta: ¿En el caso del senador Miguel Uribe hubo filtración de esa información del GPS de su vehículo?

R: Nunca hubo ningún reporte, el esquema se manejaba en el ámbito del propio protegido. Estaba su jefe de seguridad de la policía y ninguna autoridad pidió verificación y no tuvo denuncias en Fiscalía para que ese sistema GPS pudiera ser observado.

Publicidad

Pregunta: ¿Van a retirar los GPS de los vehículos que brindan protección?

R: Para retirarlos habría que modificar las normas de protección y por el momento no se ha pensado en eso. Si las personas están utilizando sus vehículos para cosas lícitas, no tienen nada que temer. Nunca se pasan reportes, ninguna entidad o autoridad observa los GPS de los vehículos.