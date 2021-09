“Si fuera el Tour de Francia estaríamos en etapas planas”: Juan Carlos Echeverry sobre elecciones

El exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry fue otro que se lanzó al ruedo de las elecciones presidenciales. Hace varias semanas empezó su recorrido por el país para recolectar al menos un millón de firmas que le permitan avalar su candidatura.

En diálogo con El Radar de BLU Radio, Echeverry aseguró que decidió aspirar a la Presidencia porque, pese a que Colombia ha avanzado en ciertos temas, aún hay muchos problemas que nacieron o se agravaron por la crisis social y sanitaria.

“El país ha avanzado una bestialidad, pero tenemos problemas con la juventud, la educación es muy mala, problemas de desempleo, de informalidad y de inseguridad”, dijo Echeverry.

Asimismo, se refirió a qué lado de la política está: “Yo lo que soy es un solucionador de problemas. Nunca me he preguntado si esta solución es de derecha, izquierda o centro. Como dijo Deng Xiaopin: ‘No importa de qué color sea el gato, lo que importa es que coma ratón’”.

El exministro también dio su opinión sobre el cumplimiento del acuerdo de paz. “Hay que cumplirlo porque lo firmó el Estado colombiano y el Estado deber ser serio. Este acuerdo es caro, pero hay que cumplirlo para pasar esa página. Además, hay que ser capaz de ganarle a los grupos que siguen en guerra”, añadió.

Echeverry, además, habló sobre la posibilidad de ser el candidato del Partido Conservador: “Esto no se puede hacer sin los conservadores, pero tampoco solo con ellos. Estaría muy feliz que los conservadores se unieran en esta cruzada, pero también se necesita una convergencia de otros sectores. (…) Yo ya me fui por firmas, pero lo que tiene que ver con el Partido Conservador, pues cuando lleguemos a ese río pasaremos ese puente”.

Finalmente, Juan Carlos Echeverry señaló cuales son las claves de su proyecto de país. Destacó que son cinco: “Descentralización, el cómo y no solo el qué, pedagogía y no demagogia, transformación y no reformas, crear y no solo crecer”.

