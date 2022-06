La senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba respondió en Blu Radio a la sugerencia que hizo el presidente electo, Gustavo Petro , de que dé un “compás de espera” para que resuelva su situación judicial y no posesionarse como congresista.

En un mensaje enviado a Blu Radio, la senadora dijo que no se hará a un lado y que se posesionará, entre otras cosas, porque es falso que tenga investigaciones en la DEA.

Agregó que esas versiones son un montaje del senador Roy Barreras y otros integrantes del Pacto Histórico.

“Yo sigo hospitalizada, ya son 8 días. No estoy en condiciones de dar entrevistas por mi condición de salud, lo que si puedes decirles que yo me posesiono. No me voy a hacer a ningún lado, entre otras, porque es falso que tengo o investigaciones en la DEA. Jamás he hablado con esa gente, todo eso es un montaje de Roy y otras personas. Me posesiono y radico mis proyectos ya no más agresiones ”, escribió la senadora.

En una entrevista con Cambio, el presidente electo dijo que sería prudente que Córdoba diera un paso al costado.

"La no posesión tiene unas implicaciones judiciales, también constitucionales graves. No hablaría de eso. Pero sí hablaría de que la senadora Piedad Córdoba, ante el hecho de que hay un algún tipo de relacionamiento con la justicia de los Estados Unidos, ojalá favorable a ellos, debería, sí, tener un compás, porque su accionar político como senadora queda influenciado por un hecho objetivo. Y es que hay un relacionamiento con la justicia extranjera, que yo no puedo calificar. Entonces eso ameritaría que diera un paso al costado, aun siendo senadora", dijo.

