¿Estalla el Pacto Histórico por los videos de Roy Barreras?

Un fuerte escándalo sacude la carrera presidencial tras la revelación de una serie de videos en reuniones del Pacto Histórico en los que el senador Roy Barreras, al parecer, dicta estrategias electorales para contener el escándalo por las reuniones de integrantes de la coalición con extraditables en La Picota y atacar a políticos de centro con tácticas que podrían interpretarse como campaña sucia.

Este jueves, en Mañanas Blu , cuando Colombia está al aire, protagonistas de la política colombiana habla sobre la forma de hacer proselitismo y los efectos de todo lo que se conoce a 10 días de la segunda vuelta.

Publicidad

La congresista electa Cathy Juvinao aseguró que los videos de Barreras no se compadecen con el sentir de millones de personas que tienen esperanza en un cambio con la candidatura de Gustavo Petro .

“No estoy de acuerdo con la forma en que algunos líderes políticos, que ahora cabalgan en un proyecto de cambio, solamente para reinventarse y para seguir con algún tipo de poder, hagan o traten este tipo de estrategias que buscan destruir al competidor”, declaró Juviano.

Catalina Ortiz, representante de Alianza Verde que se decidió por el apoyo a Rodolfo Hernández, mostró su rechazo al proceder expuesto en las grabaciones. "Lo que Roy Barreras hace, cómo hace política, repugna", sostuvo.

Por otra parte, el senador Rodrigo Lara aseguró que los políticos no pueden rasgarse las vestiduras ni actuar con hipocresía tras la revelación de las imágenes, porque ese tipo de estrategias son comunes y propias de las campañas. “Trato de que el discurso sea sobre los programas, el proyecto de país y no sobre nimiedades ni formas ni esas cosas, porque eso no le dice nada a la gente”, opinó.

Publicidad

En opinión de Luis Guillermo Vélez, la dinámica de las campañas políticas se basa en “contrastar, resaltar los atributos negativos del contrincante, pero hay límites”.