“Tenemos que pensar en Colombia o seguiremos construyendo una patria boba": Rodrigo Lara Sánchez

Federico Gutiérrez sigue en la pelea por llegar a una segunda vuelta en la contienda presidencial, aunque las encuestas mostraron un estancamiento, sigue siendo el segundo candidato con mayor intención de voto. En Mañanas BLU , cuando #ColombiaEstáAlAire, habló Rodrigo Lara, su fórmula vicepresidencial quien dio detalles sobre su proyecto de gobierno, las futuras alianzas ante una segunda vuelta, el voto joven que necesitan conquistar y su papel en la Casa de Nariño.

"Tenemos que sentarnos a pensar en Colombia. O seguiremos construyendo una patria boba. Dejemos atrás la patria boba, de quién tiene la razón. Eso no subyace en una sola razón. Aceptaré cualquiera que sea el resultado de la Registraduría”, indicó el exalcalde de Neiva.

"Aquí hay un ejercicio de Gobierno que ya lo hemos desarrollado. Aquí no estamos inventando, acá hay un mensaje de región, lo importante no es de dónde sea, sino en lo que se le puede aportar al país”, declaró el aspirante a la Vicepresidencia.

Lara Sánchez aseguró que ve muy poco probable que si Gustavo Petro gana la Presidencia pueda cumplir sus metas y vaticinó, si triunfa el Pacto Histórico, una gran frustración ciudadana.

“Creo que él tiene muy buenas intenciones y que quiere un cambio y recoge el sentir de Colombia, pero yo no me imagino muchos de esos aspectos llevados a frustración, a una Colombia que no puede cumplir con tanto que se promete”, sostuvo.