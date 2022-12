"Si ser tibio significa no votar por Petro, moriré tibio": Fajardo

En entrevista con BLU Radio, Sergio Fajardo respondió a los comentarios de Gustavo Petro sobre él por los resultados de las pasadas elecciones regionales y otras críticas.

“Lo que dice Petro realmente no me corresponde a mí y, además, no pasa seriamente por el rigor de las afirmaciones, sino que es otro tipo de condición que tiene él de fijación, de forma permanente de agredir, de insultar (...) mantiene una relación obsesiva conmigo”, manifestó.

A quienes lo han llamado tibio, contestó: “me parece divertida la expresión tibia, pero surge porque no voté por Petro. Si ser tibio significa no votar por Petro, entonces me moriré tibio”, expresó.

A su vez, dijo que

tampoco es “uribista light”, como lo han calificado.

Fajardo confirmó que ya se encuentra en campaña de cara a las elecciones de 2022 pese a que había dicho que no tendría nuevamente esta aspiración.

Escuche la entrevista completa con Sergio Fajardo:

