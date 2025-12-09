La nueva atracción inmersiva para fanáticos de Bob Esponja en Bogotá: es gratis

El centro comercial Nuestro Bogotá hizo una millonaria inversión destinada a su principal atracción de entretenimiento para el cierre de año. Con el objetivo de dinamizar el comercio durante la época crucial de fin de año, el centro comercial destinó US$287.000 (más de COP 1.100 millones) a la adecuación y puesta en marcha de ‘Héroes del Mar’. Esta cifra cubre no solo la infraestructura de la experiencia, sino también la decoración profesional, el recurso humano especializado y la promoción necesaria para ser protagonista en una época donde el comercio registra crecimientos de doble dígito en ventas y tráfico de visitantes.

La atracción ‘Héroes del Mar’ es una franquicia oficial del canal estadounidense Nickelodeon, en la que Bob Esponja y sus amigos se unen para una labor de edu-entretenimiento. En sus cerca de 200 metros cuadrados de infraestructura dedicada, la experiencia inmersiva busca que tanto niños como adultos se diviertan en el Fondo de Bikini mientras aprenden sobre la importancia del cuidado del agua y la adecuada disposición del plástico y otros residuos. Los participantes podrán recorrer locaciones emblemáticas de la serie como la piña donde vive Bob Esponja y el sofá de Patricio.

La experiencia de inmersión está disponible al público desde el pasado 15 de noviembre. Un detalle importante para los visitantes es que el acceso a ‘Héroes del Mar’ es totalmente gratis, aunque los cupos diarios para participar son limitados. El recorrido, organizado por ciclos de diversión, culmina en el Crustáceo Cascarudo, el icónico restaurante, donde los participantes podrán jugar a preparar ‘cangreburgers’.

La llegada de ‘Héroes del Mar’ al centro comercial está estratégicamente sincronizada con el lanzamiento de la película ‘Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados’, prevista para el 13 de diciembre. De esta manera, se busca que estas experiencias, además de entretener y atraer, despierten una consciencia medioambiental en los más jóvenes, ayudando a preservar los mares que, de lo contrario, se convierten en el principal destino de los plásticos mal separados.