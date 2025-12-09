Partido de la U presentó lista al senado en cabeza de Juan Felipe Lemos

En la tarde de este martes, 9 de diciembre, en el Hotel Ópera en el centro de Bogotá, el Partido de la U presentó ante la opinión pública su lista de candidatos y candidatas al Senado de la República para las elecciones legislativas del 8 de marzo próximo.

La lista estará encabezada por el senador Juan Felipe Lemos e incluyen nombres como los senadores Norma Hurtado, Julio Elías Vidal, José David Name, Julio Chagüi; los representantes Saray Robayo y Ana Paola García; el periodista deportivo Javier Fernández Franco, entre otros.

La codirectora del partido, Clara Luz Roldán, resaltó la diversidad de la lista en la que incluyen líderes de la población LGTBIQ+, campesinos y jóvenes. Buscan aumentar la bancada actual de 10 senadores y 15 representantes.

“Tenemos mucho que ofrecer, mucho por qué trabajar y mucho por qué luchar para que el país retome el rumbo que tenía, volvamos a ver ese país próspero y no la tristeza que estamos viendo hoy en todos los departamentos de Colombia”, aseguró Roldán.



Desde el partido aseguraron que van a seguir luchando por lo social, la salud, el deporte y los temas económicos.

“Acaban, tanto los candidatos de Cámara como de Senado, de hundir una reforma tributaria lesiva totalmente para el pueblo colombiano, donde no podemos seguirle cobrando impuestos ni podemos seguir ahogando más a los colombianos. Así que toda nuestra disposición para seguir trabajando socialmente por nuestro país”, añadió Roldán.

Frente a la decisión del partido de no otorgar el aval al actual presidente de la Cámara, Julián López Tenorio, Roldán dejó claro que esa fue una posición interna del partido, apelando a su independencia y a tomar las acciones que consideren más convenientes para su futuro.