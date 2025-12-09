En vivo
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia  / Partido de la U presentó lista al senado en cabeza de Juan Felipe Lemos

Partido de la U presentó lista al senado en cabeza de Juan Felipe Lemos

Frente a la decisión del partido de no otorgar el aval al actual presidente de la Cámara, Julián López Tenorio, Clara Luz Roldán dejó claro que esa fue una posición interna del partido, apelando a su independencia y a tomar las acciones que consideren más convenientes para su futuro.

