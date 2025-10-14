Si tumban reforma pensional, pediremos al Gobierno convocar una consulta popular: CUT

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, advirtió que si la Corte Constitucional declara inexequible la reforma pensional, las centrales obreras pedirán al Gobierno Nacional convocar una consulta popular para que la ciudadanía se pronuncie directamente sobre el tema.

En entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales, Arias explicó que la movilización de este martes, convocada por la CUT, la CGT, la CTC y las confederaciones de pensionados, tiene como propósito respaldar las reformas sociales impulsadas por el Gobierno, especialmente la reforma pensional, cuya constitucionalidad está siendo analizada por la Corte.

“Hoy discute la Corte Constitucional una ponencia negativa del magistrado Ibáñez sobre la ley pensional. Nosotros estamos reaccionando frente a ello, diciéndole a la Corte que esa ley fue tramitada conforme a las normas del Congreso”, afirmó Arias.

El dirigente sindical cuestionó la posición del magistrado Jorge Ibáñez, autor de la ponencia que, según él, propondría tumbar la ley aprobada en el Congreso por supuestos vicios de procedimiento.



“La plenaria de la Cámara decidió en contravía lo que está diciendo el magistrado Ibáñez. Nosotros no vemos por qué él se siga oponiendo, presuntamente por no haberse subsanado esos vicios”, agregó.



Movilización en la Plaza de Bolívar

Arias aclaró que la concentración de este martes se realizará en la Plaza de Bolívar, sin bloquear vías ni impedir el trabajo de los magistrados.

“Nuestra jornada es en la Plaza de Bolívar, sin ninguna interrupción de nada. No será frente a la Corte Constitucional, y los magistrados tendrán todas las condiciones para entrar”, aseguró.

El presidente de la CUT también se refirió a la presencia de comunidades indígenas en Bogotá, quienes arribaron durante el fin de semana: “Ellos tienen sus propias motivaciones. Espero que lo hagan en términos pacíficos, que es lo que siempre reclamamos”, señaló.



¿Por qué protestan si no se conoce la decisión de la Corte?

Ante las críticas por una posible presión a la Corte Constitucional, Arias defendió el derecho de las organizaciones sociales a manifestarse.

“Nosotros entendemos que las tres ramas del poder son independientes, pero eso no quiere decir que haya una norma que prohíba la expresión democrática sobre los asuntos que se discutan. Es nuestro derecho pronunciarnos”, dijo.

El líder sindical insistió en que estas manifestaciones no buscan desconocer la autoridad judicial, sino ejercer un derecho ciudadano:

“No hay nada ilegítimo ni ilegal. Es una expresión democrática de la población y creemos que está bien hacerlo antes de que suceda, no después”, manifestó.

Consultado sobre las acciones que seguirían si la Corte tumba la ley, Arias reveló que las centrales obreras plantearían al Gobierno la posibilidad de una consulta popular.

“Si eso llegase a suceder, podríamos pedir al Gobierno que convoque una consulta popular sobre los temas específicos de la ley. Seríamos animadores, voceros y promotores de esa consulta”, dijo.

Arias reconoció que ese mecanismo podría extender el debate hasta 2027, pero sostuvo que el tiempo no puede ser un obstáculo para defender lo que considera un derecho fundamental.

“La vida le pone a uno tiempos y momentos. Estamos en la obligación de promover una respuesta popular a una negativa institucional”, afirmó.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: