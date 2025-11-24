“Siempre he sido liberal”: Juan Sebastián Gómez sobre ser cabeza de lista por Colombia Ahora

El representante a la Cámara Juan Sebastián Gómez aseguró que su designación como cabeza de lista al Senado de la coalición Ahora Colombia —integrada por el Nuevo Liberalismo, MIRA, Dignidad y Compromiso— es resultado de un proceso “tranquilo” y de un consenso entre los partidos que integran la alianza.

En conversación con Mañanas Blu 10:30, el congresista explicó cómo fue elegido, cuál ha sido su trayectoria y por qué su nombre terminó encabezando la lista que competirá en las elecciones legislativas de marzo.

Gómez relató que la decisión se tomó en una reunión realizada desde las 8:00 de la mañana en la sede del Partido MIRA. Allí, según dijo, se revisó el proceso de conformación de la coalición y se abrió la discusión sobre quién lideraría la lista.

“Juan Manuel Galán propone mi nombre; Jennifer Pedraza toma la palabra y dice que acepta ese nombre, que me apoya, que está totalmente de acuerdo con que sea yo quien esté en la cabeza de la lista”, afirmó.



El representante señaló que el MIRA jugó un papel clave como moderador de la conversación, y recordó que el modelo que están llevando al plano nacional es el mismo que funcionó en Caldas, donde él fue elegido con una coalición similar: Nuevo Liberalismo, MIRA, Dignidad y Compromiso.

“El primer experimento de esta coalición fue en Caldas. El modelo Caldas es el que estamos trayendo a nivel nacional”, explicó.

Sobre su cercanía con Juan Manuel Galán, Gómez aclaró que su vínculo con el Nuevo Liberalismo comenzó cuando esa colectividad recuperó su personería jurídica. Para ese momento, él era diputado y presidente de la Asamblea de Caldas.

Publicidad

“Siempre he sido una persona de pensamiento político liberal y empiezo a ayudar a construir partido”, dijo, añadiendo que ha integrado los procesos internos de esa colectividad: “Yo presidí el último congreso del Nuevo Liberalismo y estuve en la elaboración de los estatutos vigentes”.

Gómez también respondió a la interpretación de que el Nuevo Liberalismo buscaba que el cabeza de lista llevara su propio sello. Afirmó que, aunque la coalición intentó atraer figuras de alto reconocimiento, incluyendo a Alejandro Gaviria, finalmente se decidió “premiar la militancia”:

“Claro que se buscaron muchas figuras a nivel nacional, pero en la medida en que eso no pasa, el partido decide premiar lo que se ha hecho dentro del partido”.

Publicidad

Sobre Gaviria, Gómez aseguró que guardó silencio mientras el partido intentaba convencerlo. Solo cuando el exministro comunicó que no aspiraría, él decidió postularse: “La semana pasada él manifestó que definitivamente no iba. Es solo en ese momento que yo levanto la mano”, expresó.

El congresista también habló sobre sus expectativas electorales. Recordó que en Caldas obtuvo más de 36.000 votos y que ahora aspira a consolidar un trabajo nacional apoyado en causas que ha defendido en el Congreso, como el proyecto de ley de barrismo social, la iniciativa No más cultura mafiosa y la creación del banco de perfiles genéticos de ADN.

Frente a la definición del apoyo presidencial dentro de la coalición —que tiene a Juan Manuel Galán y Sergio Fajardo como precandidatos—, Gómez indicó que inicialmente el pacto se construyó para el Senado, pero que será en las próximas semanas cuando los partidos decidan cómo unificar posiciones.

“Hoy cada partido está en libertad de seguir apoyando sus candidatos”, dijo, mencionando que Galán manifestó estar dispuesto a conversar también con David Luna y el exministro Mauricio Cárdenas.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: