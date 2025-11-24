En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Cartel de los Soles
Infiltración de desidencias Farc
Vuelos hacia Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / “Siempre he sido liberal”: Juan Sebastián Gómez sobre ser cabeza de lista por Colombia Ahora

“Siempre he sido liberal”: Juan Sebastián Gómez sobre ser cabeza de lista por Colombia Ahora

Gómez aclaró que su vínculo con el Nuevo Liberalismo comenzó cuando esa colectividad recuperó su personería jurídica.

Publicidad

Publicidad

Publicidad