Sin mayor avance y consenso continúa reunión de Gobierno y conservadores del No

Los promotores del No, en este caso el sector ‘pastranista’, manifestó su compromiso de acelerar el proceso de concertación de propuestas con el Gobierno para ser formuladas en la renegociación de La Habana.

El excomisionado de paz Camilo Gómez aseguró que habrá una nueva reunión porque no hay nada definitivo ya que no se concretan temas sustanciales como aplicación de justicia y la participación política.

"Aquí no hay secretismos, pero entenderán que aquí no podemos hacer una discusión pública y no acabaríamos jamás. Me parece que los colombianos están esperando que aceleremos y estamos acelerando es paso por paso. Aquí no tenemos nada definitivo", señaló.

La reunión en el Ministerio del Interior entre delegados del Gobierno y líderes del No, contó con la asistencia de la excandidata Marta Lucía Ramírez y el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla Paucar.