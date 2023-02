Susana Boreal reveló que consume marihuana todos los días: “Me encanta, no me da miedo decirlo”

En la mañana de este jueves, varios representantes de la industria del cannabis, defensores de su despenalización y congresistas se dieron cita en la comisión primera para llevar a cabo una audiencia pública a propósito del proyecto de ley 246 de 2022, de autoría del representante por el Pacto Histórico Alejandro Ocampo y que establece un marco regulatorio para la semilla, el cultivo, transporte, almacenamiento, procesamiento, transformación, exportación, empaquetado, publicidad, venta, porte y consumo de flor del cannabis y sus derivados de uso adulto.

Durante el encuentro, la también representante por el Pacto Histórico y coautora de la iniciativa Susana Boreal tomó el micrófono para hacer una defensa del proyecto de ley e hizo la siguiente revelación: “Yo reivindicó muchísimo también el derecho al ocio, el derecho al disfrute. Yo soy consumidora también de marihuana bastante regular, de hecho, todos días. Me encanta y pues no me da miedo decirlo, no me da cosa decirlo”.

La representante también señaló que parte de la transformación social que requiere el país es que se supere el falso debate de que el consumo de cannabis incide en cómo es el consumidor como persona. “La maldad y la bondad tienen que con cómo es la persona no en sí consumen o no”, puntualizó la representante por Antioquia.

Publicidad

Le puede interesar: