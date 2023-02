“Somos como agua y aceite”: presidenta del Partido de la U niega alianza con Pacto Histórico

El presidente del Senado, Roy Barreras, presentó oficialmente el partido político La Fuerza de la Paz, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le otorgara la personería jurídica. Incluso, el senador presentó avales a posibles candidatos a alcaldías y gobernaciones de cara a las elecciones regionales de octubre, entre ellos a la presidenta del Partido de la U, Dilian Francisca Toro.

En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, la presidenta del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, habló sobre su relación con el senador Roy Barreras, el nuevo partido político La Fuerza de la Paz y acerca del Pacto Histórico.

“Con el senador Roy Barreras siempre hemos sido amigos, solo que en la política ya es otra cosa, cada uno tiene su línea distinta. Por otra parte, si él me invita a ser candidata a la gobernación del Valle yo la avalaría, pero nunca lo he pedido”, aseguró.

Con respecto a un posible acuerdo con el Pacto Histórico por las elecciones regionales de octubre, la presidenta del Partido de la U aseguró que no hay ninguna alianza y que son cosas totalmente diferentes, así como el “agua y el aceite”.

“Con el Pacto Histórico somos como agua y aceite, ni ellos votarían por mí, ni yo por ellos. Yo no estoy aliado con ellos para la gobernación del Valle del Cauca, somos una coalición nacional para mirar reformas y para apoyar en lo que necesite, pero no estamos aliados por las elecciones regionales”, aclaró.

¿Dilian Francisca Toro irá por la gobernación del Valle?

“El Partido de la U no ha decidido a quién va apoyar a la alcaldía u gobernación de Cali y del Valle, estamos todavía muy pronto y queremos tomarnos el tiempo para decidir; sin embargo, en este momento no estamos apoyando a ningún candidato”, aseveró.

Sin embargo, aunque no aseguró que aspirara al cargo, Dilian Francisca Toro tampoco descartó que esté pensando ir por la gobernación del Valle del Cauca.

“Sobre mi postulación a la gobernación del Valle, no lo he decidido. Yo tengo una responsabilidad con el Partido de la U y quiero darle unos buenos resultados independientemente si aspire o no al cargo. Sin embargo, primero quiero responderle a mi partido y al compromiso que siempre han tenido conmigo. La decisión no se tomará de manera apresurada”, concluyó.