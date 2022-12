'Timochenko' evidencia “fractura” en dirigencia política del partido de Farc

En una extensa carta enviada a la militancia del nuevo partido político de las Farc, Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, se refiere a serías fracturas en el movimiento político al señalar que está dispuesto a dar un paso al costado y darle cabida a otro líder que asuma la dirección de la organización.

"Personalmente sí quede con un sabor amargo. Nadie en las Farc puede decir que yo lo he llamado para decirle que me apoye o me proponga como Jefe y menos para que no lo hagan con X o Y camarada. De pensar esto último, lo haría en las reuniones reglamentarias", dice en la misiva.

‘Timochenko’ dice que, pese a las diferencias internas en las Farc, se debe mantener la cohesión que llevó al grupo armado a hacer la transición a la vida política.

Sin embargo, afirma en la carta que, en una reunión, varios integrantes le ratificaron por mayoría que siga asumiendo la dirección del partido.

"Me informan que se acordó convocar una reunión de la dirección en un futuro no lejano para aclararnos las distintas posiciones y cuestionamientos que pueda haber", explicó.

