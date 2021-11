Una posición subordinada con el expresidente Gaviria no habría estado bien: Alejandro Gaviria

El precandidato presidencial Alejandro Gaviria habló en Mañanas BLU sobre la situación que se presentó con el presidente del Partido Libera Cesar Gaviria, con quien se produjo un divorcio político y desligue del Partido, ya que este último, no estaba de acuerdo, con la presencia de Alejandro en la reunión denominada Conclave del centro , con Sergio Fajardo y Juan Fernando Cristo.

El precandidato explicó que la decisión del desligue del partido, se dio porque "los presidentes necesitan carácter, autonomía, e independencia para tomar decisiones". Razón por la que sintió que al no tener la capacidad de decidir si puede asistir o no a una reunión, que creía debía ir, no se imagina cómo será la situación si llega a ser mandatario de la nación.

"Sí hay un desencuentro, sí hay una diferencia de criterio, y yo simplemente digo, sí perfecto, yo pienso de esta manera, pero no voy a hacerlo así porque el presidente Gaviria cree que no debo hacerlo así, ahí hay una posición subordinada", señaló el precandidato.

De igual forma, aclaró que no se sintió como un títere o marioneta, por lo que actuó como actuó y que si se hubiera tomado otra decisión, una posición subordinada, para quien aspira a ser presidente de Colombia, no hubiera estado bien.

