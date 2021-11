Si el Partido Liberal secuestra las firmas, hay una discusión de naturaleza ética: Alejandro Gaviria

El sí de Alejandro Gaviria al cónclave de candidatos presidenciales de centro generó una fuerte polémica y división con el Partido Liberal, principalmente, con los seguidores del expresidente César Gaviria, quienes calificaron la decisión del exrector de la Universidad de los Andes como una traición.

Por este hecho, se conoció que los liberales no le entregarían a Alejandro Gaviria las firmas que recolectaron para oficializar su candidatura presidencial, al parecer, cerca de un millón.

Ante esto, el exrector aseguró que no le han informado nada relacionado, pero, de ser así, sería una discusión de naturaleza ética, pues se estaría incumpliendo la voluntad de los firmantes.

“Esos son temas que han hecho parte de las noticias. A nosotros no nos han hecho ningún anuncio, no nos han dicho nada. Teníamos conversaciones con ellos porque había esfuerzos paralelos. Lo único que sé es que había 5.000 jóvenes liberales trabajando en la consecución de las firmas y muchos de esos jóvenes quieren estar aquí”, dijo Alejandro Gaviria en Mañanas BLU.

En ese sentido, añadió: “Si eso va a ser así, hay una discusión de naturaleza ética que es importante. La persona que firmó porque estaba de acuerdo con mi candidatura y la firma no se entrega, se secuestran, me parece que le están faltando a esa persona una voluntad política que no se va a materializar, por un hecho arbitrario que no puedo compartir”.

Publicidad

El también exministro de Salud afirmó que no es cierto que su campaña haya sido creada por el Partido Liberal, porque se trata de un movimiento ciudadano independiente, con cerca de 25.000 voluntarios.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU: