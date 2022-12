Uno no puede convertir resultados de encuestas en ancla emocional: Iván Duque

El presidente aseguró en Mañanas BLU, frente a los resultados de encuestas que muestran una caída en su imagen, que si bien se debe entender el sentimiento popular, estas mediciones no se pueden convertir en un ancla emocional ni de Gobierno, ya que esto puede hacer perder el norte.

"Vamos a analizar estos resultados y vamos a seguir trabajar conforme lo hemops venido haciendo, con el programa de Gobierno nuestro, cumpliéndole al país y procurando todos los días hacer más pedagogía, hablandole al pueblo colombiano con mucha tranquilidad, con mucha serenidad y orientando el país hacia donde debemos hacer las grandes reformas", indicó el mandatario.

Publicidad

Vea también: De 53.8 al 27.2%: aprobación de gestión de Duque se desploma, según encuesta Invamer



El Jefe de Estado recalcó que su intención es no alimentar la polarización. Aseguró que no se puede permitir que se incendie el país.

"No le demos en este momento la posibilidad a Colombia que se sigan ahondando las diferencias cuando son más las cosas que nos unen", agregó.

Yo no estoy buscando contendores políticos, usted sabe, este es un Gobierno que va a tener cuatro años, aquí no va a haber reelección. Yo estoy gobernando pensando en lo que le sirva al país, no en lo que me produzca aplausos", recalcó.

Publicidad

Escuche las declaraciones del presidente Duque frente a la caída en su imagen, según las encuestas: