Uribe a Claudia López: "Hablatinosa, mediocre y mala alcaldesa que quiere ser presidente"

A través de su cuenta en la red social X, el expresidente Álvaro Uribe lanzó una fuerte crítica en contra de la exalcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial Claudia López, por cuenta de sus posiciones críticas al Gobierno Petro, el mismo que en el pasado celebraba.

Compartiendo un video de archivo de una entrevista a la exalcaldesa Claudia López en el que celebra la victoria del presidente Gustavo Petro, diciendo que estaba muy contenta por el cambio que él representaba junto con la vicepresidenta Francia Márquez, además de asegurar que volvería a votar por él; el exmandatario criticó estas afirmaciones, dando a entender que son producto del oportunismo político.

"Como habla de bonito esta hablantinosa, mediocre y mala alcaldesa de Bogotá, que con cuentos y habladurías quiere ser Presidente", aseguró Uribe.

Como habla de bonito esta hablantinosa, mediocre y mala alcaldesa de Bogotá, que con cuentos y habladurías quiere ser Presidente pic.twitter.com/cFw7TDq13A — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) April 1, 2025

Esta respuesta se da luego de que López también publicara una crítica contra Uribe por cuenta de la llegada de la exministra Alicia Arango, muy cercana al expresidente, a la campaña de Vicky Dávila y que Uribe tuviera que salir a señalar que su compromiso es con los precandidatos del Centro Democrático (Miguel Uribe, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra).

“Traducción del laaaargo tuit de Uribe: “Me aperezan los chismes de la pequeña política” = Me irrita que me cogieron con las manos en la masa haciéndole conejo a los precandidatos del Centro Democrático. Conclusión: Vicky es mi Duque 2, pero no me conviene que se note desde ya”, señaló López.