“Vaca para manifestantes no promueve una autodefensas”: responde Gustavo Bolívar a sus críticos

El senador Gustavo Bolívar ha estado en el ojo del huracán por cuenta de unas colectas que realiza en la plataforma Vaki.co para proveer con elementos de protección a los manifestantes de primera línea en el paro nacional.

Tanto así, que la alcaldesa de la ciudad, Claudia López, de nuevo, criticó la financiación de manifestantes, luego de conocerse un video en el que un vándalo ataca con machete a un policía en Bogotá.

A esto respondió Bolívar en Mañanas BLU, en donde dijo que sus acciones no promueven autodefensas, ya que no se trata de material de guerra, sino de elementos de protección contra lo que llamó el irrespeto de la Policía al Derecho Internacional Humanitario.

“Esto no es una autodefensa, es protección. Autodefensa sería algo que sirva para atacar a quien me está atacando. Si ustedes miran, y en eso Vaki ha sido muy responsable, compramos los elementos, sobró plata y compramos medicinas porque los chicos no quieren ir al hospital porque de allá los han sacado a las URI y los han judicializado”, dijo.

Añadió que no está haciendo nada malo porque está defendiendo una causa justa más cuando, sostuvo, “a los manifestantes les están sacando los ojos”

“Cuando empezó la Vaki vimos que los policías tienen el cuerpo blindado totalmente. Se ha escalado la violencia en las manifestaciones, tanto de un lado, como del otro. Cuando ha habido víctimas de la Policía pues también los hemos lamentado y los hemos ayudado”, indicó.

En ese sentido, Bolívar negó que la primera línea esté provocando a los policías y agregó que, por el contrario, son los policías los que inician los enfrentamientos.

“Es complejo de entender, pero hay que ponerse en el lugar de ambos lados. Esos chicos del Esmad están defendiendo su empleo, pero no están defendiendo una causa. Yo he hablado con algunos y les digo: ¿ustedes por qué se matan? Se está matando pueblo contra pueblo”, añadió.

Agregó que no tiene nada contra los policías de base, en referencia a un video, que dice fue editado, en el que los llama “cerdos”.

“Mi problema aquí es con los generales. En el Congreso me opuse al ascenso del general Jorge Luis Vargas por las razones que todos conocen. Nuestra pelea es con esas cúpulas que dan las órdenes”, añadió.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU: