Velasco renunciaría a su candidatura a la jefatura liberal si así lo hace César Gaviria

A un día de que comience la Convención Nacional del Partido Liberal en la ciudad de Cartagena, el pulso por quién será el nuevo director nacional está cada vez más intenso.

Mientras que, por un lado, el expresidente de la República y actual jefe liberal, César Gaviria, busca ratificarse en el cargo y para ello espera contar con un amplio sector de los delegados u obtener la aclamación de la convención; por el otro, se están configurando dos sectores: uno liderado por el exministro Luis Fernando Velasco y Gloria Gaitán (hija de Jorge Eliecer Gaitán), y el otro liderado por un grupo de congresistas encabezado por Alejandro Carlos Chacón.

BLU Radio conversó con el exministro del Interior y exsenador, quien afirmó que su propósito no es convertir al partido en un apéndice del Gobierno de Gustavo Petro -como según él afirman los sectores de derecha del partido-, sino democratizar la colectividad tras 20 años de ir al vaivén del expresidente Gaviria.

“A mí no me gusta ver al director del partido pidiéndole a los liberales que vamos a hacer un acuerdo con el centro democrático, el partido conservador, cambio radical, partidos de derecha, para presentarnos el 2026, porque nosotros no somos eso, los liberales no somos un partido de derecha. El liberalismo que a mí no me gusta es el liberalismo que intenta entregarse a la derecha colombiana”, afirmó Velasco.

Publicidad

Ante este panorama, Velasco hizo una propuesta buscando, según él, la democratización del Partido: que tanto él como el expresidente Gaviria renuncien a sus aspiraciones y dejar que sea la convención la que conforme una dirección colegiada que recoja a todos los sectores.

“Estoy listo a dar un paso al costado por democratizar mi partido, si el señor expresidente Gaviria hace lo propio y permitimos que nuevas generaciones lleguen a dirigir el liberalismo […] Yo no cerraría la posibilidad solo ante las listas que están inscritas, yo abriría la posibilidad para que otros dirigentes, incluyendo lo que yo considero que es el ala conservadora del partido, el ala de derecha, que es el ala de Gaviria, pueda tener ahí también sus representantes”, dejó claro el exministro y exsenador.

Publicidad

Velasco concluyó afirmando que “uno no lucha contra una dictadura para volverse dictador. Yo no tengo el síndrome de Ortega que luchó contra la dictadura de Somoza para volverse el peor dictador de Centroamérica. No, yo creo que se puede construir una dirección colegiada que a su vez cree las condiciones para que el partido tome decisiones más democráticas”.