“Venezuela y Maduro nos han ayudado a derrotar el narcotráfico”: Petro sobre acción militar de EEUU

El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de redes sociales sobre la orden ejecutiva firmada por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que instruye al Pentágono de ese país a utilizar fuerzas armadas para combatir cárteles latinoamericanos.

En su publicación en X, el jefe de Estado afirmó que “la justicia debe ser independiente del gobierno, desde Alaska hasta la Patagonia”, haciendo un llamado a respetar la autonomía de las instituciones judiciales en todo el continente.

El presidente Petro advirtió que no comparte la idea de que se emplee fuerza militar extranjera en la región. “No estoy de acuerdo en que se derrame sangre latinoamericana por imposición”, señaló, en alusión a las posibles consecuencias de la medida.

El mandatario también destacó la cooperación de Venezuela en el control del narcotráfico en zonas de frontera, afirmando que el gobierno de Nicolás Maduro “nos ha ayudado a derrotar el narcotráfico en la frontera con decisión”.

Las declaraciones de Petro se dan en medio de un debate regional sobre el alcance de la lucha contra el crimen organizado, la soberanía de los Estados y los mecanismos para enfrentar a las organizaciones ilegales que operan en América Latina.

A su vez, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, publicó en la misma red social el cartel en el que el gobierno Trump anunció una recompensa de 50 millones de dólares por información que facilite el arresto de Nicolás Maduro, elevando así la cifra de 25 millones de dólares anunciada a principios de este año.