"Vi Netflix con mi esposa": ministro Lizcano niega jugada con papelitos naranja en Cámara

El ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, le respondió a la representante del Partido Verde Catherine Juvinao, quien en medio de la votación para elegir al nuevo presidente de la Cámara de Representantes después de la instalación del Congreso, el pasado sábado, 20 de julio, denunció una supuesta jugadita y presión por parte de algunos ministros que estaban en el recinto para, según dijo, incidir en la elección, la cual ganó Jaime Raúl Salamanca.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el ministro Lizcano explicó que se quedó allí, no para presionar a los representantes en la votación a favor de Jaime Raúl Salamanca, sino simplemente para escuchar al resto de ponentes que dieron discurso ese día. Incluso, aseguró que cuando se estaba haciendo la elección él ya estaba en su casa viendo Netflix junto a su esposa.

Sobre los cartones de votación, de los que la representante Juvinao denunció que estaban marcados previamente con color naranja, por delante y por detrás, Lizcano calificó eso de “ficción” y dijo que él no tiene nada que ver. Recalcó que, para ese momento, ya estaba afuera al igual que otros ministros que salieron “regañados”; al respecto, afirmó que, por ley, tenían derecho de estar ahí.

“Entonces, ese cuento de que yo estuve de curul en curul, pues es muy fácil probarlo. Creo que había cincuenta medios y había 200 personas o 400. Cómo es entonces realmente ese tema (…) Ella no lo puede afirmar porque no es verdad y sería, digamos, un tema muy grave decir eso de que nosotros o de que algún miembro del Gobierno cambió papeletas o entre votos; eso realmente es mentira. Yo, de hecho, cuando ella pone el Twitter sobre ese tema, estaba viendo Netflix con mi esposa hacía como 40 minutos. Yo no estuve en la votación”, sentenció.