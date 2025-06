Vicepresidenta sobre caso Leyva: "No existe la posibilidad de que me preste para conspiraciones"

Se ha desatado una nueva polémica tras las revelaciones del diario El País de España sobre el supuesto plan del excancillerÁlvaro Leyva para conspirar en contra del presidente Gustavo Petro, en ese sentido, la vicepresidenta Francia Márquez le salió al paso a la investigación de Él País y aseguró que respeta el orden constitucional y la figura que representa el Presidente de la República.

“No existe la posibilidad de que me preste para conspiraciones. No me mueve el resentimiento ni la conveniencia, y a quienes creen que podrán utilizarme como instrumento de sus ambiciones, les digo: están profundamente equivocados”, señaló la vicepresidenta.

Márquez también aseguró que jamás ha traicionado o cuestionado la autoridad legítima del presidente Petro, y que el país necesita menos divisiones rechazando así que haga parte de un supuesto plan para desestabilizar al Gobierno.

En una nueva carta de 15 páginas Álvaro Leyva se va de nuevo en contra del presidente Gustavo Petro. Foto: Senado.

“No renunciaré ni a mis principios, ni a mi deber, ni a la esperanza de millones de personas a las que debemos garantizarle que un país justo y equitativo sea posible”, aseveró Francia Márquez.

La polémica

En el primer audio, se escucha una conversación que sostiene el excanciller Álvaro Leyva aunque su interlocutor hasta ahora es desconocido, allí el exministro de Relaciones Exteriores habla de que el orden público en el país se desbordó.

Publicidad

“Hay que sacar ese tipo… Ese tipo presidiendo las elecciones además, el orden público se le desbordó eso no puede suceder sino con un gran acuerdo nacional en donde tienen que estar, ELN, los del Clan del Golfo […] Es una vaina muy jodida, este país va al despeñadero”

Lo cierto que es que la investigación de el diario El País ha generado todo tipo de reacciones contra el supuesto plan del excanciller Álvaro Leyva quien era una de las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro y hoy es uno de sus principales detractores.