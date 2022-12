Viviane Morales no será precandidata por el Partido Liberal

A través de un fuerte pronunciamiento, la exfiscal Morales aseguró que Horacio Serpa, Juan Fernando Cristo, César Gaviria, Humberto de la Calle y Juan Manuel Galán – lo que calificó como la cúpula que se ha adueñado del Partido Liberal – se inventaron a último momento el manifiesto para excluirla del grupo de precandidatos presidenciales para competir en la consulta popular.



“Se inventaron el requisito de ponerme a firmar un documento que implica esconder mi condición de cristiana, renunciar como congresista al derecho de proponer ajustes a la implementación de los Acuerdos de La Habana, abjurar de mi convicción de que la adopción de niños y niñas huérfanos debe darse a un papá y a una mamá, y que debe ser decidida por el pueblo. Otra vez la inquisición politiquera contra el demócrata Galileo”, dijo Viviane Morales.



Morales reiteró que aunque le cueste su precandidatura a nombre de la colectividad liberal, no firmará el manifiesto, como exigen las directivas del partido.



“No señores: no firmo un documento espurio que impide hacer las rectificaciones urgentes a los Acuerdos de la Habana. Ustedes convirtieron con trampa una mesa de negociación del conflicto con las Farc en una verdadera mesa constituyente que terminó metiéndole de contrabando un esperpento de 311 páginas a la Constitución que nos rige a todos los colombianos”, aseguró.



La senadora resaltó que siempre ha hecho oposición a iniciativas que apoya el partido y que nunca la hicieron a un lado sino hasta este momento: “Sólo ahora, ante su miedo, porque saben que yo les gano la consulta popular, decidieron convertir mis diferencias políticas en impedimentos improvisados, configurando de este modo la trampa, repito, para que no los derrote en la consulta”, afirmó.



Sin embargo, la congresista promete a sus seguidores continuar con su aspiración presidencial: “Le digo al pueblo colombiano, les digo a mis seguidores: no se preocupen, no sufran que no hay por qué. Por todos los medios democráticos avanzaremos”.



