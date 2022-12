“Voy a acudir a donde me llamen”: senador Ernesto Macías

Ante el llamado a juicio disciplinario por la Procuraduría General de la Nación al senador Ernesto Macías por “la jugadita” y su presunto incumplimiento del Estatuto de la Oposición, durante la instalación de las sesiones del Congreso el pasado 20 de julio, el expresidente del senado señaló que asistirá al llamado el día que sea notificado.

“Yo soy respetuoso de la institucionalidad del país, de las instituciones y voy a acudir a donde me llamen, donde me requieran y responderé y are las aclaraciones que sean necesarias en este particular” dijo Macías.

El pasado martes 30 de julio, con mi apoderado doctor Jaime Lombana Villalba, solicitamos al señor Procurador se me escuche en Versión Libre, sobre los hechos objeto de indagación preliminar, acontecidos el 20 de julio pasado. pic.twitter.com/2EcIda4wZf — Ernesto Macías Tovar 🇨🇴 (@ernestomaciast) August 2, 2019

Macías Tovar señaló que el pasado 30 de julio radicó una carta solicitando ser escuchado en versión libre, pero que nunca hubo respuesta de la Procuraduría.

“Solicitamos mediante ese oficio una versión libre, solamente eso, para poder aportar las pruebas y todo lo que tengo, para demostrar que no se ha violado ninguna ley, que se actuó de acuerdo a la institución y a la ley. Simplemente solicitamos la versión libre y esperábamos la fecha para la versión libre, pero ahora veo por los medios de comunicación porque no he sido notificado que me llaman a juicio”, manifestó el procesado.

El senador Macías aseguró que le dio plenas garantías a la oposición el pasado 20 de julio durante la instalación del Congreso.

