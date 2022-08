"Ya quisiera el resto de América Latina conseguir el nivel de desarrollo social de Cuba": Samper

El expresidente de la República Ernesto Samper Pizano en diálogo con Mañanas Blu cuando Colombia está al aire, se refirió a las inexistentes relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela y a la posibilidad de integrar una alianza con el país gobernado por Nicolás Maduro .

“Lo que estoy señalando es que nos iría mejor con esta alianza progresista a la cual venimos hablando…Venezuela es un país que tiene unas características muy especiales porque el 90% de sus ingresos vienen del petróleo y así como Venezuela estaba en una fuerte caída económica en los últimos 10 años, en los últimos dos o tres, parece que se va a recuperar paradójicamente como resultado del aumento los precios del petróleo resultante de la guerra entre Ucrania y Rusia, ya están los Estados Unidos, ya han vuelto a mirar hacia Venezuela”, indicó.

El exmandatario recalcó su esperanza de que el país vecino, si concreta las negociaciones para el regreso de unas elecciones totales, podría entrar a un bloque de países progresistas. Además, explicó cómo Colombia estaría en un bloque junto a países gobernados por figuras como Nicolás Maduro y Daniel Ortega.

“Todos hemos visto lo que ha sido la onda diplomática ideológica del presidente Duque en los últimos cuatro años, en que no se tienen relaciones entre Estados sino entre gobiernos. Entonces si usted piensa distinto a lo pienso, yo no podemos vernos, no podemos ni siquiera tener comercio, creo que si algo va a conseguir el gobierno de Petro es volver a las relaciones de Estado y no de personas o gobiernos”, señaló.

Samper recalcó la importancia económica de tener como aliado a Venezuela, teniendo en cuenta los colombianos que residen en el vecino país. Además, reprochó que en los últimos años no hayan existido buenas relaciones entres estos países.

Finalmente, el expresidente habló de la posible dictadura y violacion de los derechos humanos de los que tanto se ha hablado en el gobierno de Nicolás Maduro.

“Ahora que se mejoren las condiciones políticas de los países, que avancen en sus sistemas, es una meta deseable, pero no podemos confundir lo uno con lo otro. Los temas políticos de los países deben ser observados y examinados a la luz de consideraciones como el tema de igualdad, de desarrollo social. Ya quisiera muchos países en América Latina tener los niveles de desarrollo social, por ejemplo que ha conseguido Cuba… repito, no hay que mezclar peras con manzanas. Una cosa es que tengamos, por ejemplo, relaciones con China y otra es que tengamos diferencias con sus sistemas políticos”, señaló,