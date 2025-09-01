“Ya se establecieron los elementos para que haya una mesa formal”: Otty Patiño sobre Clan del Golfo

El consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, estuvo este lunes en el salón Elíptico del Congreso en una audiencia pública sobre la ley de sometimiento que presentó el Gobierno el pasado 20 de julio.

Por medio de esta ley se busca otorgar beneficios judiciales a miembros de grupos armados que hagan parte de procesos de paz con el Gobierno, pero también a miembros de bandas que hacen parte de las conversaciones sociojurídicas en el marco de la paz total del presidente Gustavo Petro.

Al salir del recinto, Patiño se refirió a los acercamientos que se han adelantado con el Clan del Golfo. El consejero comisionado señaló que ya se establecieron los elementos para poder instalar una mesa formal con este grupo armado.

Otty Patiño Foto: AFP

“Ya se establecieron los elementos para que haya esa mesa formal, apenas haya avances importantes se darán noticias al país”, dijo el comisionado de Paz, Otty Patiño.

Patiño también agregó que estas negociaciones no se harían en Colombia.

Es importante recordar que con este grupo, hasta el momento, lo que ha habido es unos acercamientos para hablar de la posibilidad de entablar diálogos formales.

Estos acercamientos se han realizado en diferentes zonas del país, pero también en Doha, Catar.